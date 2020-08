🤗Final soñada: PSG de Neymar vs. poder del Bayern -🤔Koeman no pudo asegurar continuidad de Messi -🚨Hermana de Enner Valencia, secuestrada

Lo que pasó ayer 🏆 1. Final soñada: la magia del PSG de Neymar contra el poder del Bayern Múnich para definir al campeón de Europa En la Champions League de las grandes sorpresas, la final fue la más esperada: Bayern Múnich y Paris Saint-Germain definirán merecidamente la Liga de Campeones🙌 más extraña de la historia Dato: El Bayern Múnich hizo buenos los pronósticos y derrotó 0-3 al Olympique Lyon con un doblete de Serge Gnabry y un tanto de Robert Lewandowski. Ahora, se enfrentará al París Saint-Germain en la final de la Champions League que se disputará el próximo domingo 23 de agosto⚽ 😲 2. Koeman no pudo asegurar la continuidad de Messi en el Barcelona El holandés Ronald Koeman, presentado oficialmente como nuevo entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas, dijo que confía en que Messi siga capitaneando el equipo azulgrana, pero no pudo asegurarlo😖 Dato: Sergiño Dest podría convertirse en el primer estadounidense en jugar para el Barcelona🤞 🚓 3. Hermana de Enner Valencia fue secuestrada El exjugador de Tigres, Enner Valencia, se encuentra en una delicada situación familiar luego de que su hermana Erci fue secuestrada durante la madrugada del pasado martes en la ciudad de San Lorenzo, Esmeraldas, Ecuador🚧 Dato: El esposo de la víctima, José Mina, relató que un grupo de al menos ocho hombres armados🚨 llegó a la hostería donde se encontraban para interceptar a la mujer cuando esta salía de su trabajo 🥊 4. Óscar de la Hoya asegura que a sus 47 años está listo para regresar al boxeo A sus 47 años, Óscar de la Hoya asegura que está listo para abandonar el retiro y regresar a los cuadriláteros para retomar su carrera como boxeador💪 Dato: El 11 veces campeón del mundo confirmó que está listo para poner fin a su retiro, justo 12 años después de sus última pelea👌 🙏 5. La burbuja funciona, sin ningún positivo en últimos resultados de COVID-19 en NBA La NBA anunció este miércoles que no hubo ningún positivo por coronavirus tras las últimas pruebas hechas en la ‘burbuja’ de Orlando👏, donde se disputan los playoffs de la temporada Dato: De los 341 jugadores que se encuentran en la burbuja de Orlando ninguno arrojó positivo👍 🧐 6. Jiménez ya “apesta” a Juventus; directivos viajan a Londres Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, se encuentra en Londres🛫 con un par de consignas en su bolsa: vender jugadores y buscar opciones para reducir los costos del mexicano Raúl Jiménez Dato: En la Juve saben que será complicado hacerse de los servicios del mexicano, por quien Wolverhampton pide $90 millones de dólares🤑 ⚾ 7. El dominicano Fernando Tatis Jr. asalta a las Ligas Mayores a los 21 años de edad Fernando Tatis Jr. apenas tiene 21 años y ha jugado solo arriba de 100 partidos en las Ligas Mayores con los Padres de San Diego, pero el dominicano es hoy el beisbolista a seguir de las Ligas Mayores👨 Dato: Sus números tras la jornada del martes son increíbles y lidera las Grandes Ligas en varias de las categorías más importantes👆