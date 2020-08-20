Galina Dub, la bella modelo rusa que te encantará de inmediato

Su verdadero nombre es Galina Dubenenko y es una bella modelo rusa que nos ha encantado con su sonrisa y unas facciones de infarto
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Как вы знаете, я любитель сериалов. Напишу вам свои любимые которые я уже посмотрела 🎬 Мой топ 10 сериалов ❤️ 1. «Игра Престолов» 2. «Ведьмак» 3. «Викинги» 4. «Почему женщины убивают» 5. «Острые козырьки» 6. «Рассказ служанки» 7. «Во все тяжкие» 8. «Ходячие мертвецы» 9. «Большая маленькая ложь» 10. «Чёрное зеркало». А какой у вас любимый сериал? 😏