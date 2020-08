Story revela que EEUU está dispuesto a levantar sanciones si se realizan elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela

James Story, el Embajador de los Estados Unidos en Venezuela ofreció este jueves una entrevista a El Pitazo, en esta afirmó que, a pesar de la decisión de suspender operaciones en la Embajada por la falta de electricidad, comida y los colectivos siguen trabajando todos los días.

En ese sentido, aseguró que “nunca pensamos nosotros, ni el Gobierno Interino y el presidente Guaidó, que iba a ser fácil. Estamos hablando de una dictadura que ha tomado su oportunidad de socavar todas las instituciones democráticas y ahora está tratando de robar la Asamblea Nacional”, dijo.

Respecto a las acciones de Guaidó comentó que está haciendo lo correcto. «Lo que está haciendo el Presidente Guaidó me parece lo justo y correcto. Está llamando a la sociedad civil, a las organizaciones cívicas, a la política para tejer una ruta que muestre “no al fraude, no a la represión, no a la dictadura”.

Aseguró que la presión va a seguir, no solamente de los EEUU, sino por la Unión Europea y el Grupo de Lima. «Los amigos que tiene Venezuela, el régimen en estos momentos, Irán, Rusia, Turquía, China, Cuba, sobre todo, su futuro se muestra con quien esta y realmente el futuro de Venezuela se ve muy mal en este momento. Estamos dispuestos a abrir espacios para levantar sanciones, pero hay que abrir la ruta para elecciones presidenciales libres y justas«, expresó.