Venezolanos en Argentina denuncian que condiciones de la repatriación son inhumanas

Caracas. Las condiciones establecidas por el gobierno de Nicolás Maduro para repatriar a los varados en Argentina generan molestia en los más de 1.000 venezolanos que no pudieron regresar a su país este jueves, 20 de agosto, en el vuelo autorizado a la aerolínea Estelar.

“Esto es un exabrupto. Si tenemos que pagar algo, que sea acorde con la situación de cada persona. Esto es inhumano”, manifestó a El Pitazo una jubilada de la administración de justicia que solicitó resguardar su nombre, al referirse al pago de un nuevo pasaje y estadía en hoteles como requisitos para volver a su país.

Expuso el caso de una venezolana de 83 años, con pasaje de Estelar, que fue descartada de ese vuelo para regresar a su país, porque señaló que no tenía dinero para pagar el hotel.

«Si esos vuelos especiales o como se llamen van a ser así, rogamos que reabran el espacio aéreo y reconozcan nuestros pasajes, porque tampoco los compramos baratos», apuntó.

También se lamentó de la situación de otra compatriota, ya de ocho meses de embarazo, con dos niños y su esposo, quienes después de más de 115 días varados en Argentina no tienen dinero para pagar ninguno de los montos exigidos para volver a su país.

“¿Por qué no tomaron en cuenta a esas personas? ¿En qué se basó la Embajada para seleccionar a las personas de ese vuelo? No lo sé. Esta pandemia no ha sido culpa de ninguna de las partes, ni de las aerolíneas ni de los pasajeros, pero lo que sí es incomprensible y censurable es la forma cómo estan manejando esta repatriación, estos vuelos especiales”, añadió.

Aunque no fue seleccionada para ese vuelo, manifestó que después de cinco meses varada en Argentina tampoco le resulta posible comprar un nuevo pasaje, como el exigido por Estelar, de entre 450 dólares y 790 dólares, según fuera el caso.

Menos aún, pagar la estancia en el hotel Eurobuilding, único autorizado en esta oportunidad para cumplir una cuarentena de entre 5 y 14 días, por un monto de 100 dólares diarios.

La abogada dispone de un boleto de la aerolínea Gol. Cuenta que el 7 de agosto recibió la llamada telefónica de una persona que se identificó como representante de la Embajada de Venezuela en Argentina, a la que respondió una serie de preguntas relacionadas con su interés en regresar a su país.

“Me preguntaron si tenía boleto de regreso; y si tenía cómo comprar otro pasaje. Le repondí que no; que después de cinco meses, no tenía nada (…). Me dijeron que esperaban incluirme en un próximo vuelo, porque ‘usted califica para ser regresada a Venezuela’. Entonces, me emocioné. Hasta lloré. Pero mi sorpresa fue este vuelo solo para pasajeros de Estelar, pero que tenían que volver a pagar”, narra.

Indicó además que únicamente 130 personas regresan este jueves, 20 de agosto, en el vuelo de Estelar. Es decir, menos de la mitad de los más de 1.000 venezolanos, entre turistas y migrantes forzosos, que están en Argentina ansiosos de regresar a su país de una vez por todas.

AYUDA DEL GOBIERNO DE BUENOS AIRES

La mujer, de 67 años, señala que ha logrado sobrellevar la permanencia en Argentina gracias al apoyo de dos sobrinos y amigos, que le han tendido la mano, pues ni siquiera contaba con ropa de invierno.

Llegó a Buenos Aires el 11 de marzo con presupuesto de un mes para pasar vacaciones y visitar a la familia. Expresa que también ha contado con la ayuda del gobierno de Buenos Aires, del que ha recibido medicinas y atención en centros de salud de forma gratuita, pues es hipertensa.