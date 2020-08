Biden acepta la nominación como candidato a la presidencia

El exvicepresidente de EE.UU., Joe Biden, ha aceptado oficialmente la nominación como candidato demócrata a la presidencia del país en las próximas elecciones de noviembre. “Si me encomiendan la presidencia, me inspiraré en lo mejor de nosotros, no en lo peor”, prometió.

Biden, de 77 años, fue nominado por el Partido Demócrata durante la Convención Nacional de este martes celebrada de forma virtual debido a la pandemia. Ya había buscado la presidencia de EE.UU. en dos ocasiones anteriores y ahora los demócratas han apostado por él en un intento de derrotar al actual presidente Donald Trump en los comicios.

Biden lidera por 7,6 puntos a nivel nacional en el promedio de la encuesta de RealClearPolitics y también supera por varios puntos a su rival republicano en los estados de Ohio, Míchigan, Nevada, Wisconsin, Minnesota, Florida, Pensilvania y Arizona.

RT