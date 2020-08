Dulce María muestra fotos embarazada por primera vez

A través de su cuenta oficial de Instagram, Dulce María compartió una fotografía mostrando por primera vez el estado de su pancita, acompañado de un emotivo mensaje sobre las lecciones de vida que le ha dado el embarazo.

«Este/a güerito/a aun sin nacer me ha enseñado muchas cosas y que a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue, no para de crecer y a mí me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir», escribió.

La intérprete de ‘Inevitable’ fue muy optimista al expresar que pese a las dificultades que pueda haber, hay que seguir adelante, además reveló que ya ha sentido los primeros movimientos de su bebé.

“Está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar. Ya se mueve! Solo me queda dar Gracias a Dios por darnos la fuerza, protección y esperanza en estos tiempos”, agregó.

Hasta ahora la publicación cuenta con más de 500 mil likes y comentarios de sus seguidores, quienes enviaron sus buenos deseos a la artista.

800Noticias