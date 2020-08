Falleció periodista José Campos Suárez

El Colegio Nacional de Periodistas informó este viernes que falleció José Campos Suárez. Se desconocen hasta el momento las causas de la muerte.

La información fue confirmada en Twitter, por varios colegas quienes lamentaron la partida de Campos. «Nos llegó la triste noticia del fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero por muchos años José Campos Suárez, excelente profesional de la comunicación. No me queda otra que recordarlo con el mismo afecto y admiración que siempre le he tenido. Descansa en paz mi hermano», escribió Mirko Ipsa Brozic.

La periodista Yosmar Poleo lamentó: Maestro de maestros, dictó cátedra en el periodismo de sucesos. Pasa a la inmortalidad con su famosa frase: «El crimen no paga». Vuela alto maestro, misión cumplida.

«Dios mio que tristeza¡ Unos primeros, otros después murió el periodista y colega, José Campos Suárez. Amigo que marcó pauta en el área de sucesos. Tanto en radio como en medio impreso», escribió el también periodista Manolo Peña Sequera.

#21Agos Lamentamos informar el fallecimiento de José Campos Suárez . Q.E.P.D. destacado periodista quien dictó cátedra en el periodismo de sucesos. — CNP Caracas (@CNPCaracas) August 21, 2020