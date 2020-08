Maluma habló y respondió qué fue lo qué pasó con Neymar

Luego que Maluma decidiera cerrar su cuenta de Instagram, inmediatamente empezaron los rumores sobre que esto había sido culpa de Neymar por supuestamente burlarse del cantante.

Todo empezó por la nueva canción del colombiano titulada ‘Hawai’, que habla de una ruptura amorosa, lo que muchos atribuyeron a su ex Natalia Barulich, quien ahora es novia del futbolista, que recién apareció en un video cantando el tema, junto a sus compañeros de equipo.

Ante esto, en un live de Instagram que Maluma realizó este jueves 20 de agosto, un seguidor le pregunto sobre la polémica y su supuesta pelea con Neymar, a lo que el artista no dudo en responder y acabar con los rumores de una vez.

“’Que paso con Neymar?’, pregúntenle a él. No se dejen engañar por favor, no se dejen engañar de las redes, algunos medios de comunicación inflan las noticias y no ha pasado absolutamente nada”, señaló el regguetonero.

El intérprete de ‘Felices los 4’ comentó que no sabe nada sobre la relación que hay entre la modelo y el futbolista, sin embargo expresó que esto no es su problema.

“Yo realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida, cada quien hace lo que le da la gana y si ellos son novios me parece muy bien”, explicó.

Por ultimo dejo en claro que no había conflictos entre él y el brasileño e incluso le agradeció al equipo de la París Saint-Germain Football Club, por escuchar su canción.

“Yo no tengo ningún peo con él o por lo menos que yo sepa. Al revés, me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del Paris por poner esa canción tan cabrona después del partido”, resaltó.

