Nueva Esparta | Detienen a pareja en Villa Rosa por actos lascivos a dos menores

DELEGACIÓN MUNICIPAL PORLAMAR, informa la aprehensión de dos ciudadanos por uno de los Delitos Contemplados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Actos Lascivos). ◼️ *VÍCTIMAS: dos niños hermanos de 6 y 8 años respectivamente. ◼️ *DETENIDOS:* 01-) Luis Miguel Mata, Venezolano, Obrero, de 27 años, padrastro de los niños 02.-) Lucelys Del Carmen Ramos Rodriguez, Venezolana, de 27 años, del hogar, madre de los niños Hechos ocurridos en sector Villa Rosa, Municipio García, Estado Nueva Esparta, a las 04:00 horas de la tarde, del día de ayer miercoles 19-08-2020. Realizándose la aprehensión el día de hoy ◼️ *RESEÑA:* Funcionarios adscritos a esta Delegación Municipal, lograron la aprehensión de los referidos ciudadanos, por cuanto el ciudadano Luis Mata, intento abusar de los niños, tocándole sus partes íntimas, de igual manera le daba besos en la boca, todo esto previo conocimiento de la ciudadana Lucelys Ramos, quien es la progenitora de los niños antes mencionados ya que los niños le habían informado de la situación y la misma hizo caso omiso por lo cual optaron por contarle a su padre biológico.