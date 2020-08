Policía de Sucre presiona el cuello de un sospechoso y desata la polémica

Se repite el caso de George Floyd en Caracas. En una imagen divulgada en Twitter se observa como un Policía de Sucre presiona el cuello de un sospechoso al igual como ocurrió con el afroamericano en Minéapolis.

La fotografía la compartió Eduardo Battistini, consejero de la embajada del gobierno interino de Venezuela en Colombia.

En la gráfica se aprecia a un funcionario de PoliSucre sometiendo a un joven contra el asfalto mientras le presiona el cuello con su rodilla. El hecho causó indignación en las redes sociales.

Presuntamente este hecho ocurrió el pasado miércoles cuando los funcionarios de PoliSucre intentaron desalojar a los vendedores informales de Petare que violaron establecido para trabajar esta semana de cuarentena radical.

En varios videos publicados por la periodista Antonieta La Rocca se aprecia a un joven tirado en el suelo mientras lo sometía un funcionario.

Las reacciones no se hicieron esperar y mientras algunos cuestionaron la acción de la Policía de Sucre otros indicaron que “no hay que hacer juicios” sin conocer los hechos o qué estaba ocurriendo en ese momento.

Los polisucre no respetan al personal de salud dejan pasar a cualquiera por la cotamil y agreden a médicos y personal de salud. Inconscientes @PolisucreOficia hoy me sucedió en la entrada de la cotamil por el marqués e iba a una emergencia

No y no, no podemos justificar que se someta a alguien, por mas que haya cometido algún delito, de esta manera. El abuso policial debe ser condenado, para eso tienen esposas, una vez controlado no hay necesidad se este tipo de acciones. Le pasó a Floyd y le pasa a muchos.

