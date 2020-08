Remedios naturales que te harán crecer el cabello

Si quieres mejorar la apariencia de tu cabello y hacer que luzca como sacado de una revista de modas, tenemos unos remedios muy sencillos para que le devuelvas el brillo y la sedosidad que solo un cabello saludable posee y que hace que atraiga todas la miradas.

Tener un cabello hermoso y suave parece algo sencillo, siempre y cuando no le apliques ningún producto, o secadora, ni lo pintemos, cosa que nos limita demasiado si es que buscamos tener algunos cambios de look o si nos gusta peinarlo, es por ello, y para que ya no te preocupes, que tenemos algunos consejos útiles.

Primero que nada debemos recordar que las razones por las que tu cabello crece o lo hace de manera lenta se debe principalmente a la genética y a los hábitos alimenticios buenos o malos que tengas, pero, esto no quiere decir que no puedes aplicar algunos ingredientes que pueden contribuir a acelerar el proceso y mantenerlo sano. Estos son algunos:

Romero

El romero es una planta que se ha popularizado en productos de belleza ya que contiene propiedades que hacen que el cabello crezca a una mayor velocidad, para usarla puedes optar por aceites que lo contengan o preparar infusiones y aplicarlas directamente sobre el cuello cabelludo con masajes circulares.

Jengibre

Si por otra parte quieres un ingrediente más clásico, puede optar por el jengibre, esta planta cuyo tallo es sumamente apreciado desde hace muchos años, es perfecto para que el cabello crezca, si tienes cabello graso puedes preparar una infusión mientras que si tu cabello es normal o seco puedes optar por la versión en aceite.

Ricino

Esta planta en su versión de aceite es una de las más populares en cuanto a hacer crecer el cabello se refiere, ya que es un remedio casero muy efectivo que seguramente has escuchado nombrar a tu abuela, ya que no solo ayuda a que el cabello crezca, también las pestañas suelen beneficiarse si lo aplicas en ellas.

Linaza

Para finalizar el último remedio en nuestra lista es la linaza, este poderosos ingrediente puede aplicarse sobre el cabello dejando que un par de cucharadas se remojen durante toda la noche, luego puedes colarlas y aplicar el líquido sobre tu cabello dejando que repose por al menos 30 minutos antes de enjuagar y lavar tu melena.

