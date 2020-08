Revelan fotos de Bill Clinton recibiendo masajes de una victima de Jeffrey Epstein

REPORTE CONFIDENCIAL El importante tabloide británico Daily Mall publica el siguiente reportaje, con fotos del expresidente Bill Clinton, disfrutando de un masaje en un aeropuerto-

El ex presidente Bill Clinton sonríe y hace un gesto de placer mientras una de las víctimas de Jeffrey Epstein le hace un masaje en el lobby de un aeropuerto en Portugal.

Este viernes se conocieron unas imágenes que confirmarían que la relación entre Clinton, de 72 años, y Jeffrey Epstein era mucho más estrecha de lo que se creía.

Se sabe que el ex mandatario estadounidense viajó en numerosas ocasiones en el jet privado del magnate condenado por pedofilia y por dirigir una red de trata de menores y que murió en una cárcel en Estados Unidos.

En las fotos, a Clinton se lo ve relajado y sonriente mientras Chauntae Davies, entonces de 22 años y quien era la masajista personal de Epstein, frota sus manos en los hombros del ex mandatario. Las imágenes fueron reveladas por Daily Mail.

Según el diario inglés, Clinton, que para aquel entonces tenía 56 años, tenía un contractura en el cuello luego de un largo viaje en el Lolita Express, como se le conocía al jet privado de Epstein. El ex presidente y el magnate habían viajado a África en septiembre de 2002 por un motivo humanitario.

La ex novia y socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien ahora se enfrenta a la justicia por cargos de tráfico sexual, alentaba a la joven a realizarle un masaje al ex mandatario mientras esperaban a que el jet fuera llenado de combustible en un pequeño aeropuerto en Portugal.

Tras la insistencia de Maxwell, Clinton le preguntó a la joven: “¿Te importaría si me das el masaje?”.

Las fotos muestran a Clinton luciendo una camisa amarilla y un pantalón beige. Se lo ve relajado, con las manos apoyadas en su regazo, mientras se inclina un poco hacia atrás para que la joven pueda realizar el masaje.

En una segunda foto, que se ve borrosa, se lo ve Clinton más sonriente mientras la joven sigue con el masaje.

Chauntae Davies denunció que Epstein la violó varias veces después de ser reclutada por Maxwell. Sobre ese viaje en particular, dijo que Clinton fue un “completo caballero”.

A la joven la invitaron una semana África con Epstein. Cuando llegó al aeropuerto se vistió con un uniforme de piloto para lucir más “profesional”.

Davies fue azafata durante el vuelo y contó que se sorprendió cuando Clinton abordó el avión y dijo que era “encantador y dulce”.

Davies, que ahora tiene poco más de 40 años, dijo: “Aunque la imagen parece extraña, el presidente Clinton fue un perfecto caballero durante el viaje y no vi absolutamente ningún juego sucio que lo involucrara”.

