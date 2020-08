🏆Sevilla y ‘Chiharito’, campeones de Europa -🤔Los fichajes que quiere Koeman -😷Por coronavirus suspenden juegos de Yankees

Lo que pasó ayer 🏆 1. El Sevilla venció al Inter de Milán y se coronó por sexta vez en la Europa League El Sevilla se coronó por sexta ocasión en 14 años en la Europa League al derrotar al Inter de Milán 3-2 en un extraordinario partido en Colonia, Alemania🙌 Dato: Al coronarse el Sevilla ‘Chicharito’ ganó su primera Europa League y las redes lo festejaron con muchos memes🤣 🤔 2. “Cinco o seis fichajes”: estos son los jugadores que quiere Ronald Koeman El holandés aseguró que hará “cinco o seis fichajes”📃 para apuntalar al equipo, en el entendido de que una gran parte del plantel quedará en calidad de transferible y también a la espera de la decisión de Leo Messi sobre su futuro en el club Dato: El exfutbolista del América, Daniel Montenegro ofreció una entrevista para la televisora argentina Torneos y Competencias y reveló los detalles de la reunipon de Messi con Koeman🤯 🚧 3. Por positivos a coronavirus: Posponen serie de juegos del fin de semana entre Yankees y Mets Los dos casos positivos a coronavirus de los New York Mets ocasionaron que las Ligas Mayores cancelaran los juegos de todo el fin de semana que el equipo disputaría contra los Yankees😷 Dato: MLB⚾ enfrenta serios problemas para la realización de su calendario, ya que a menos de un mes del arranque de la temporada, se han alterado significativamente las fechas de los juegos, debido a los diagnósticos positivos 😡 4. Alexis Vega y Uriel Antuna en plena fiesta y hasta con la botella en la mano Aunque las Chivas tienen partido el domingo ante Toluca, según el columnista que se hace llamar el Francotirador, Alexis Vega y Uriel Antuna presumieron un video donde se les ve en plena fiesta con música de banda y hasta la botella de vodka en la mano🥂 Dato: Ambos futbolistas del Rebaño enfermaron de COVID-19 hace algunas semanas y ya fueron dados de alta🚧 🧐 5. DAZN no aprobará a Avni Yildirim como rival de ‘Canelo’ DAZN no aprobará una pelea entre Álvarez y Avni Yildirim por el campeonato mundial vacante súper medio del CMB, por no ser una pelea lo suficiente rentable respecto al dinero que le paga al ‘Canelo’🙀 Dato: El argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez regresó al ring, con 45 años y tras seis años sin pelear, en una velada especial y lo hizo con una victoria por la vía rápida🥊 en el séptimo asalto, ante el español José Miguel Fandiño ⚽ 6. Carlos Vela se prepara para reaparecer en la MLS, en el duelo contra el LA Galaxy Tras 5 meses de inactividad, Carlos Vela anunció su regreso a las canchas y lo hará este sábado frente al acérrimo rival de la ciudad: LA Galaxy, en la jornada que marca la reanudación de la temporada 2020 de la MLS🤟 Dato: Previo al partido el mexicano Carlos Vela dijo que Jonathan dos Santos es el jugador más importante del Galaxy🔥 🚨 7. Problemas con la justicia: Detienen a Harry Maguire, el defensa más caro de la historia Este jueves por la noche la policía de Grecia detuvo a Harry Maguire, del Manchester United, quien es el defensor más caro del mundo, por protagonizar una trifulca en una zona de bares en la ciudad de Miconos👊 Dato: El capitán de los Red Devils estaba envuelto en una pelea con otros turistas británicos que se encontraban en la zona cuando llegó la policía🚔 para detener el altercado