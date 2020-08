Alertan que casos de tuberculosis en Venezuela se duplican en plena pandemia

El activista en Derechos Humanos Alfonzo Bolívar alertó que los casos de tuberculosis continúan incrementándose en Venezuela, en medio de la pandemia por Covid-19, mientras el gobierno ignora esta enfermedad respiratoria, y la salud general del venezolano, que padece la ya existente emergencia humanitaria además de la pandemia de Covid-19.

“Los casos de tuberculosis en Venezuela aumentaron en un 40 por ciento, desde 2014 hasta la fecha, según cifras del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud”, acotó.

Bolívar resaltó que según los especialistas la tuberculosis se conoce como “la enfermedad de la pobreza, porque es más frecuente en países en situación de pobreza, donde la gente no tiene suficiente alimentación, que es el caso concreto de Venezuela. El venezolano no está ingiriendo la cantidad de proteínas adecuadas para tener una alimentación balanceada y por ende no tiene las defensas necesarias para resistir virus y enfermedades. La inmunidad del venezolano está deprimida y esto se suma a la escasez para conseguir cualquier medicamento y tratamiento”.

“Los tratamientos para la tuberculosis rondan los 400 dólares en Venezuela y el gobierno no garantiza el acceso adecuado a las medicinas para esta enfermedad”, afirmó.

Bolívar alertó que la tuberculosis “aunada a las enfermedades respiratorias que se han agudizado en Venezuela, al COVID-19, a las deprimidas defensas inmunológicas del venezolano y a la muerte y contagios de los personeros del gobierno por aparente Covid-19, la precariedad de los sistemas de salud, el ambiente insalubre en toda la población, sin agua potable, sin luz, medicamentos ni alimentos generan un contexto humano insostenible. Ningún ciudadano escapará a este deterioro, ni los del gobierno, ni la oposición, ni los militares ni policías; todos sufrirán las consecuencias sino se produce un cambio urgente de modelo y de gobierno, por lo que es necesario la salida de Nicolás Maduro y su gobierno del poder, para así fomentar las políticas y medidas necesarias para proteger la salud de todos los venezolanos”.

800Noticias