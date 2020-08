AUDIO + Dante Rivas «no hagan colas hasta que indiquemos el domingo estaciones» #NvaEsparta

REPORTE CONFIDENCIAL En un video se muestran ciudadanos que han tenido que armar hasta carpas, para aguantar la tragedia en la que se ha convertido el surtir los vehículos de combustible.

“Tenemos nueve días esperando la gasolina y todavía Dante Rivas no se aparece para atender la debacle”, dijo un ciudadano.

Dante Rivas en sus redes sociales anuncia: «Esta semana atendimos 15.737 vehículos y 782 embarcaciones pesqueras con la distribución de combustible, entre ellos 4.032 carros y 2.205 motos particulares, 2.097 camiones de carga, 1.732 institucionales, 2.665 unidades de transporte y 3.006 de salud, farmacia y comunicaciones! Seguimos avanzando y venciendo!!»

En su programa radial semanal Rivas, recomienda no hacer colar en estaciones de servicios que no se han abierto. Que la información se dará el domingo en la noche. «No tenemos combustible para surtir todas (las 40) estaciones, esa es la verdad».

A continuación el audio con la información :

En otro orden de ideas, el exministro de Maduro, se refirió al paro de transporte que sufre el estado Nueva Esparta, por denuncias de malos tratos del sector oficial para con los transportistas. «Mientras el sector transporte no levante el paro no serán atendidos en las bombas, por lo que si no aceptan venir a diálogo el lunes, el día martes les daré esas bombas al sector camiones de volteo» Reporta una fuente que habría dicho .