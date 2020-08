Grupo armado intenta extorsionar a scout y familiares de prospectos de grandeligas

En Aragua un grupo armado intentó extorsionar al propietario de una academia de béisbol y a familiares de prospectos de las grandes ligas.

A través de un video publicado este sábado 22 de agosto, cuatro hombres con armas largas y cortas, sin mostrar sus rostros, amenazan de extorsión al scout Alexis Quiroz, propietario de la academia de béisbol AQAgency, así como a peloteros y sus representantes.

El comunicado audiovisual es enviado a un supuesto general, que no es identificado, y a quien los delincuentes manifiestan que si no intermedia con Quiroz, deberá atenerse a las consecuencias.

«Buenas, mi general, nos estamos comunicando contigo por lo que le está pasando a Alexis Quiroz con su academia y nosotros. Ya hemos hablado con él y no quiere entrar en razón. No nos quiere dar lo que estamos pidiendo», advierte el hombre que lidera el grupo con un fusil en sus manos.

También señala que el supuesto general es quien decide cuál pelotero va a firmar en la academia y pasa la información al jefe de arriba, que ellos llaman El Gringo.

«(…) tenemos a toda su familia plenamente identificada. Este problema es con Alexis, no con usted, pero si él no nos da una respuesta vamos a tener que arremeter contra usted también», precisó.

LEE TAMBIÉN Aragua | Cuerpos policiales investigan ataque registrado a escoltas de entrenador de béisbol

En el video, el vocero del grupo armado ofrece nombres de trabajadores de la academia, peloteros firmados y otros que están a punto de hacerlo. Asimismo, recuerda las cifras en dólares que han negociado con algunos jóvenes prospectos.

«El problema no es con usted (el general), como se lo dije al principio; es con Alexis (Quiroz), pero si no entra en razón, todos van a sufrir las consecuencias. Mire lo que sucedió con los dos escoltas. No piensen que acudiendo a cualquier medio policial o lo que quieran hacer vamos a dejarlos tranquilos. Cualquier trabajador, el que riega las matas, la grama, el que pinta, cualquiera que trabaje en esa academia, vamos a arremeter contra ellos», expresó el líder de los extorsionadores.

El miércoles 12 de agosto, aproximadamente a las 3:00 pm, desde una Toyota Four Runner dispararon contra los dos escoltas de Alexis Quiroz, en la urbanización Andrés Bello de Maracay.

En el suceso resultó herido José Gámez Rodríguez, oficial agregado (PBA), adscrito a la Guardia Patrimonial.

Semanas antes, vecinos de la urbanización denunciaron que sujetos desconocidos pasaron cerca del edificio donde vive el empresario de béisbol y efectuaron algunos disparos.

Nota del editor: Aunque existe un video donde se narran los hechos comentados en esta nota, por decisión editorial se optó por no difundirlo a través de este medio, al considerar que es nuestra responsabilidad no hacer apología del delito, pero sí alertar de lo que ocurre.