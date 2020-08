Cambian de torre a presos de Yare III que protestaron por hambre

Caracas.- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció este viernes 23 de agosto, que los los presos recluidos en Yare III, que protestaron la noche del pasado 21 de agosto y el sábado 22 de agosto, fueron desalojados de la torre en la que estaban.

A través de una nota de prensa el OVP detalló que los privados de libertad, tienen meses con fallas en la distribución de alimentos en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado Miranda. La muerte de un compañero de celda y el hambre los hizo explotar y protestar.

Los reos que manifestaron exigían una entrevista con la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, por lo que hicieron pancartas con sábanas y se subieron al techo del penal, donde comenzaron a gritar para denunciar su situación.

Desde las afueras del centro penitenciario grabaron la protesta de los reclusos y el video lo hicieron llegar a los medios de comunicación. En la grabación se podían observar los reclusos con sus uniformes amarillos y azules, aclaraban que no era un acto de violencia sino de protesta por sus derechos.

“Queremos hablar con Iris Valera; no queremos hablar con más nadie. No queremos más mentiras”, eran las palabras que expresaban los presos a la vez que indicaban que no tenían comida, ni agua, ni atención médica.

El Observatorio Venezolano de Prisiones explicó que pudo conocer que los presos de este penal habían estado consumiendo pequeñas porciones de sardina, granos, en mayor cantidad frijol conocido como chino, posterior a esto las porciones fueron reduciendo considerablemente y ahora comían agua de arroz.

La directora del OVP, Carolina Girón, destacó que el hambre había hecho salir a protestar a estos presos de Yare III, quienes viven las mismas situaciones que los reos del resto del país.

“Constantemente se les viola el derecho a estos hombres, el derecho a la alimentación, al acceso del agua potable, a una adecuada atención médica, a la comunicación y asistencia jurídica y el Estado no les da respuesta alguna”, enfatiza Girón.

OVP conoció además que el 20 de agosto habría muerto un preso identificado como: Waldo Alberto García Martínez, de 53 años de edad, quien estaba penado y tenía diez años recluido en ese recinto.

Se encontraba recluido en un centro centinela de Valles del Tuy en el estado Miranda, había tenido fiebre y deficiencia para respirar, hasta ahora se desconoce la causa de su muerte.

La muerte de este recluso y el temor de la presencia del virus COVID-19 en el penal fueron otro de los detonantes para que los privados de libertad manifestaran.

Por otra parte, la nula movilización resultado de la cuarentena obligada y ante la escasez de gasolina, trae como consecuencias que los familiares no puedan trasladarse hasta el recinto carcelario para llevar alimentos, ni medicinas, que en ocasiones no son recibidas

“Estamos muriendo y aquí nadie nos presta atención.

A los compañeros de penales con régimen y abierto estamos en pie de lucha por nuestra libertad y salud”, fueron unas de las últimas palabras que se escucharon en el video donde se observan los presos de Yare III.

Luego de que el video de los presos de Yare III se hiciera público, autoridades del recinto penitenciario con un grupo de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) bajaron a los presos del techo y al menos 138 que habrían participado en la protesta fueron trasladados a otras torres de la misma cárcel.