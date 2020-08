Determinan orden de los síntomas del coronavirus

Luego de numerosos estudios, investigadores determinaron el orden de los síntomas del coronavirus, que sigue un patrón específico al atacar al paciente.

Científicos de la Universidad del Sur de California (EEUU) estudiaron los datos recolectados por la Organización Mundial de la Salud sobre más de 55 mil casos de covid-19 en China. También analizaron casos influenza, del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del síndrome respiratorio agudo severo (SARS), para hacer comparaciones.

Luego de los análisis, determinaron que los síntomas de covid-19 se presentan en el siguiente orden:

Conocer esta secuencia puede ayudar a los pacientes a detectar que pueden estar padeciendo coronavirus y busquen atención médica o se aíslen más pronto, refieren los investigadores.

“Es especialmente importante cuando hay ciclos superpuestos de enfermedades como la gripe, que coinciden con infecciones de covid-19”, dice Peter Kuhn, uno de los autores.

