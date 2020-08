Es pelirroja, tiene muchas pecas, es venezolana y está divina (Fotos)

View this post on Instagram

«No soy todo lo que ves, pero tampoco ves todo lo que soy»👁👁 Me encantó esa frase😌 Ultimamente muchas amigas me han dicho «todo lo que muestras en el IG pareciera que fueras Albany la resteada trimardita pensamiento de hombre y no conocen la verdadera faceta» La verdad es que tengo algo que contarles: Desde el colegio siempre me han dicho «ERES PURA BULLA». Porque yo soy como cuando un chihuahua se molesta, solo enseño dientes para alejar y meter miedo, pero es imposible que muerda. Solo alardeo un poco para crear límites y respetos. Te insinúo ser «lamasarrecha.com», pero luego soy el ser más sensible, llorón y sentimental que puedas conocer. Yo soy: dientes para el mundo, mi corazón para los que tienen su puesto en alquiler allí😌. Puedo hacerles un video mostrándoles las facetas que me definen, y poniéndoles microvideos de personas que me conocen MUY bien, describiendo este arroz con mango🙃🤷🏼‍♀️. Soy géminis, después de todo, tengo dos personalidades. Una para los cercanos, y otra para el resto♥️ Entonces? Lanzo videito?👀👀 Estás preparado para saber que se esconde detrás de rojasonmispecas?😂👁👁🤪