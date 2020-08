Noemí denunció que la obligaron a decir que tenía una relación con Evo Morales

Noemí M.C., de 19 años, supuesta pareja del expresidente Evo Morales, envió una carta a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en la que denuncia que la obligaron a decir que tenía una relación sentimental con el expresidente Evo Morales y que ha sido víctima de acoso por parte de la Policía, funcionarios del Ministerio de Gobierno y medios de prensa entre otros, según reseña Página Siete Digital de La Paz

“He sido víctima de acoso policial, eran varios policías que en todo momento me tildaban de mentirosa, me insultaban, me decían malas palabras, se reían de mí, me decían: “di que eres su chica de Evo, que viajaste a México y Argentina’ (…). Desde el 6 de julio mi vida es una pesadilla”, señaló la carta de Noemí M.C. dirigida a Cruz.

En el documento señala que efectivos de las fuerzas del orden la obligaron a decir que ella era pareja del exmandatario y que admita los viajes que, supuestamente, los realizó con él. La joven dijo en la misiva remitida al ente defensorial que desde el 6 de julio su vida se convirtió en “una pesadilla”.

En el resto de la carta explica la cantidad de ocasiones en las que fue aprehendida por parte de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Indica que las fuerzas del orden secuestraron su celular sin su consentimiento, y denunció que sufrió agresiones junto a sus hermanas mayores, todo ello por parte de la Policía.

En los últimos días salieron a la luz varios materiales (fotos, videos y chats de WhatsApp) que según las autoridades muestran que el exjefe de Estado habría sostenido una relación con la joven Noemí M.C. Actualmente ella tiene 19 años.

La Defensoría del Pueblo informa que, vía correo electrónico institucional, recibió la jornada de este 21 de agosto, una nota que en el pie de la misma lleva el nombre de la ciudadana Noemí M. La Institución, conforme a procedimiento, verificará la veracidad de la autoría del documento y si corresponde procederá a su atención en el marco de la Ley N° 870.