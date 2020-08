Vecinos en El Tigre reclaman alumbrado en sectores y avenidas

El Tigre.- Vecinos de diversos sectores de El Tigre, en el sur de Anzoátegui, reclaman alumbrado público para las calles en sus comunidades y en las avenidas principales de la ciudad, donde la falta de bombillos tiene a oscuras la zona y la inseguridad se ha incrementado. Uno de esos casos se presenta en la calle 8 del sector Vista Hermosa, donde todos los bombillos de los postes están quemados y, en algunos casos el sócate está dañado.

Katy Hernández, habitante de esa calle, declaró a El Pitazo el jueves 20 de agosto que desde hace varios meses tienen problemas con el alumbrado, ya que poco a poco se fueron quemando los bombillos hasta quedar completamente a oscuras.»Por la falta de bombillos ahora tenemos problemas graves de inseguridad, porque roban a quienes caminan en horas de la noche por la calle o se meten en las casas», precisó.

La residente destacó que en su caso particular, el poste que está frente a su vivienda tiene el sócate dañado, y hasta la fecha ninguna autoridad le da respuesta o alguna solución.

Lo mismo sucede por la avenida Libertador de 17 diciembre I, que los vecinos aseguran que está totalmente a oscuras. Así lo aseveró Merlin Rodríguez, al precisar que la poca iluminación que se observa en el lugar es por los bombillos que colocan los vecinos en frente de sus casas. «Ya he denunciado en varias oportunidades esta situación y no hay respuesta. Me escribieron una vez de la Alcaldía y quedaron en venir y hasta el sol de hoy no se han aparecido», alegó.

Doriling Figuera, residente de 17 de diciembre II, agregó que la calle Los Girasoles, que es la misma que comunica con el parque La Bandera, de noche parece una «boca de lobo».

La vecina aseguró que se han registrado varios robos a residentes de la zona que deben transitar por ese lugar para llegar a sus casas, y aunque han denunciado a los cuerpos de seguridad y han expuesto el tema a representantes de la Alcaldía de El Tigre, hasta la fecha no han tenido ningún tipo de respuesta. «Esperamos que alguien nos tome en cuenta, ya que esa vía, que es tan transitada, se ha convertido en zona roja por la inseguridad», dijo.

Otro sector donde están afectados por la falta de alumbrado público es San José. La vecina Zoila Medina destacó que tienen dos años sin alumbrado. «Cuando se podía, entre los vecinos recogíamos dinero y comprábamos los bombillos, pero ahorita todo es cuesta arriba y las condiciones no están dadas», contó. La residente destacó que a pesar de que hacen operativos de alumbrado en la ciudad, aún no han visitado el sector, por lo que los vecinos esperan que se acuerden de ellos y coloquen bombillos.

Medina agregó que en la avenida Libertador Sur (antigua Winston Churchill) también hace falta iluminación, ya que hay varios postes con los bombillos quemados, al igual que en la calle 12 y 13 Sur, donde hay poca iluminación por falta de bombillos. Así lo afirmó Ellie González, habitante de la calle 12 Sur, al referir que están a la espera del programa «Iluminemos a El Tigre», que lidera la Alcaldía. «Pasaron por el sector, pero por calles principales; aún hay calles que seguimos a oscuras; por eso hacemos un llamado a la Alcaldía para que se avoque a solventar está situación», indicó.

La Alcaldía de Simón Rodríguez ha realizado desde que comenzó el año varios cambios de bombillos en avenidas y calles de algunos sectores en la ciudad, a través del programa «Iluminemos El Tigre».

Sin embargo, debido a la cuarentena por la pandemia del COVID-19, los trabajos se han retrasado. Son las explicaciones que en notas de prensa enviadas recientemente el mandatario local, Ernesto Raydán, ha referido en cuanto al alumbrado.