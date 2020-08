Venezolano es víctima de xenofobia por una supuesta infracción en Ecuador

View this post on Instagram

Anoche, en Quito, funcionarios de la @transitoquito y de la @policiaec cometieron un acto de xenofobia en contra de varios ciudadanos venezolanos. Alfredo Urdaneta, @alfredoruv fue detenido por funcionarios de la AMT Quito anoche, a las 6 PM, en la avenida 6 de diciembre y Gaspar de Villaroel, por supuestamente pasarse una luz roja. Cuando muestra su licencia de conducir al funcionario; éste le pide el pasaporte. Alfredo responde que se lo robaron hace algunos meses, y le muestra la denuncia presentada en fiscalía. El funcionario hace caso omiso de la denuncia, y le dice que él necesita saber cuándo entró al país, y que si no le gusta «puede devolverse a su país». Otros funcionarios de la AMT Quito llegan, y lo que parece una simple infracción de tránsito para Alfredo, se convierte en hostigamiento de hasta 15 agentes de tránsito en su contra. Le dicen que por no tener papeles, y salvoconducto, le retendrán la moto. Ahí es cuando comienza el forcejeo que apreciamos en el primer video que coloco en este post. En ningún momento los agentes de tránsito dejan de tener una actitud hóstil con Alfredo, su pareja, y otros ciudadanos venezolanos que se acercaron a grabar el incidente. Es ahí, cuando una chica venezolana que también estaba grabando, es agredida por una agente de la AMT Quito. Le rompe la camisa. Luego, agentes de la Policía Nacional de Ecuador se llevarían detenida a la chica venezolana, bajo el argumento de que «agredió» a la agente de tránsito. La subieron a una patrulla, y sin llevarla a una comisaría, la pasearon por un sector de la ciudad que ella «desconoce». «Yo preguntaba, ¿dónde estoy?», me dice. Sólo hasta que le dio 25 dólares a los agentes la dejaron ir, y le devolvieron su cédula. El segundo video que coloco en este post, fue grabado por Alfredo y es del funcionario que lo detuvo al principio. Ahora debe recuperar su moto, y pagar una multa por «no tener salvoconducto». ¿Es este el debido procedimiento? @betzabethj @diasporavenezolana @venecuador @unchamoenquito @unchamoenecuador2 @venezolanosenecuadoroficial @lachamaenmanta #venezolanosenecuador