Los cuidados que necesita una melena rizada perfecta

Pese a que un gran número de mujeres que tienen el pelo rizado desearían tenerlo liso y viceversa, lo cierto es que no hay nada más sugerente que una leonina melena rizada, la cual permite un sinfín de peinados y recogidos.

El pelo rizado jamás pasa de moda, es la tendencia incombustible que siempre vuelve de manera «versionada» o simplemente al natural, así que si eres portadora de una melena rizada, reconcíliate con ella. Los rizos no sólo aportan un mayor volumen al cabello, son además un potente distintivo de fuerza, garra, vigor e incluso objeto de deseo.



No obstante, el cabello rizado también puede dar muchísimo trabajo a su portadora a la hora de cuidarlo. La sequedad y el encrespamiento son algunos de los problemas más frecuentes que presenta el pelo rizado. No siempre es fácil de cuidar, y es vital aprender a mimar los rizos para que luzcan siempre perfectos: «El rizo va de un extremo a otro, es decir, vamos de los muy rizados a las melenas con ondas grandes, que se vuelven más salvajes y deshechas, trabajadas para dejarlas lo más natural posible, gracias al difusor y a la espuma», apunta el estilista David Lesur.



Ficha estos consejos para cuidar tu cabello y llévalos a la práctica. Te permitirán lucir una melena radiante y diferente plagada de bucles que despertará admiración:

Mejor largo y con capas

Lo mejor es que te lo dejes largo, especialmente si el pelo es muy rizado. Las melenas cortas con muchos rizos favorecen a pocas mujeres. Evita los cortes rectos y presume de pelo rizado cortado a capas y desfilado, así habrá una mejor proporción de forma y volumen. Además, ganarás en movimiento y favorecerás la formación de los rizos.

Las mechas, aliadas de tus rizos

Las mechas finas, brillos y reflejos quedan ideales en el pelo rizado para romper el bloque. ¡Nunca rizado con un tono igualado!

Hidratación máxima

El pelo rizado suele ser seco y encrespado, para mantenerlo perfecto lo más importante es la hidratación. Utiliza siempre en cada lavado un acondicionador, que aportará brillo y además con su uso continuado sentirás tu cabello más fuerte y resistente. También resulta fundamental llevar una dieta sana rica en proteínas, verduras y agua, para mantenerlo nutrido.

Las mascarillas, esenciales

El pelo rizado no tiene mucho brillo porque no reflecta la luz. Para conseguirlo, utiliza mascarillas de calidad y abrillantadoras para alisar la fibra capilar. No tengas prisa y permite que el producto actúe sobre el cabello varios minutos. Una solución ideal para ofrecer una cura de nutrición al pelo rizado es aplicar la mascarilla por la noche y retirarla al despertar por la mañana. Podrás presumir de rizos suaves y definidos.

Champús hidratantes

Utiliza champús hidratantes para combatir el temido encrespamiento. Casi todas las marcas de cuidado capilar tienen una línea especial para cabellos rizados. En cualquier caso, apuesta por champús que laven con suavidad y respeten al máximo la hidratación de la fibra capilar.



En caso de que la zona de la raíz tienda a engrasarse con facilidad, utiliza un champú equilibrante. Ten en cuenta también que, a veces, el motivo de un exceso de grasa en la zona de las raíces viene dada por una inadecuada aplicación del acondicionador, el cual debe ser empleado únicamente en medios y puntas.

Peina en mojado y huye del calor

Para desenredar el cabello rizado utiliza siempre un peine de púas anchas y péinalo en mojado. No obstante, ten en cuenta que el pelo rizado debe peinarse y cepillarse lo menos posible, ya que un exceso de manipulación del cabello puede llevar a dañar el rizo e incluso a abrirlo y que este pierda toda su fuerza y elasticidad. Además, debes dejar en mojado el peinado que desees en seco y esperar a que se seque de forma natural. Si decides utilizar el secador, hazlo con difusor y a temperatura mínima para evitar que el calor lo reseque. Tampoco debes frotar el pelo a la hora de retirar la humedad tras el lavado, sino más bien apretarlo cuidadosamente.

Rizos marcados pero sin espuma

Olvida la famosa espuma, tiene alcohol, suele dejar los rizos acartonados y reseca el cabello. Prefiere los geles-crema o productos de fijación de calidad para darle forma a tus rizos ayudándote con los dedos antes de secar. Para marcar los rizos puedes ayudarte de algún rulo o “fabricar” con los dedos algún tirabuzón salteado creando diferentes volúmenes y movimiento en tu melena. En seco también puedes jugar con las ondas que produce la plancha.



En cualquier caso, recuerda que el secado al aire es la mejor manera de cuidar tu cabello rizado, procura que el uso del secador y planchas sea esporádico.

Rizos «domados», cómo peinarlos y los cortes perfectos

Si tus rizos son fuertes y gruesos, la mejor opción para mantenerlos «domados» y nutridos es echar mano de acondicionador o un buen aceite o crema , siempre aplicados con el pelo mojado.

, siempre aplicados con el pelo mojado. Por otro lado, el corte del pelo rizado es fundamental. Lo ideal es realizarlo en seco , buscando la mayor naturalidad y dándole ese toque salvaje tan deseado.

, buscando la mayor naturalidad y dándole ese toque salvaje tan deseado. Para cuidar el pelo rizado en casa, nada como peinarlo con las manos , revolviendo los dedos entre los rizos o con peines de madera de púa ancha , de lo contrario podemos deshacer los bucles, perder definición y encrespar el cabello.

, revolviendo los dedos entre los rizos o con , de lo contrario podemos deshacer los bucles, perder definición y encrespar el cabello. El uso al dormir de mascarillas hidratantes contra la sequedad y el encrespamiento, es el cuidado más sencillo y eficaz para presumir de rizos.

