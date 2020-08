ALERTA: Sec Gral AD Nva Esparta, manda fuerte mensaje a Alfredo Díaz C:C Morelismo + Comunicado

Reporte Confidencial: Durante meses, fuentes de Acción Democrática en Caracas y Nueva Esparta, han reportado a nuestro portal lo que han denominado “el infortunado desvío del gobernador Alfredo Díaz”.

De igual forma, han advertido que el mandatario regional ha pretendido hacerse jefe de los dos mundos.

Hoy Tobías Bolívar en un comunicado interno hace dos cosas: reconoce el liderazgo de Díaz, pero también le recuerda que debe volver al carril.

El Secretario General también le dedica unas letras al Morelismo:

A continuación el comunicado:

ACCIÓN DEMOCRÁTICA LA CONCIENCIA PROFUNDA DEL PUEBLO NEOESPARTANO





Acción Democrática es una Organización de redención popular, insustituible e indestructible. El haber construido la historia de transformación de Venezuela en lo político, social, cultural y económico es consecuencia de su capacidad irreductible para la lucha social. En Nueva Esparta, como extensión de su programa, siempre ha estado al servicio de los pueblos de Margarita y Coche. A través de su larga trayectoria de 79 años de lucha incesante ha sido objeto de varios atentados contra su integridad Institucional, donde la vileza, la falta de principios formativos, programáticos, ideológicos, doctrinarios, éticos y morales, la ausencia de probidad y la pérdida de escrúpulos ha servido de caldo de cultivo, para fraguar conjuras en contra de su integridad. Los envanecidos, ambiciosos y mediocres que lo han intentado hoy forman parte de los cementerios políticos de la historia. Todos desprovistos de argumentos y motivaciones principistas pero siempre motivados por los más oscuros intereses personalistas nacidos de su propia esencia o estimulados por otros. El denominador común de estas conjuras ha sido borrar de los anales ,el Legado histórico y la intachable trayectoria de Acción Democrática, bastión de lucha y símbolo de las mayores conquistas Libertarias y Democráticas del Pueblo Venezolano.



En nuestra región insular se ha presentado una problemática a lo interno del partido producto de las secuelas de la más reciente conspiración contra la Organización a nivel nacional, que develó en esta Seccional el incipiente nivel de compromiso doctrinario de quienes estaban subrepticiamente con la asonada. Por supuesto toda conspiración, y máxime cuando se trata de la majestad y el decoro de una propiedad inalienable del pueblo venezolano, trae consigo consecuencias. En este complot ideado y llevado a cabo, fundamentalmente por advenedizos, fueron arrastrados muchos incautos, desprevenidos en su buena fe y pocos duchos en los devenires políticos.





Los complotados al transgredir la doctrina del partido y actuar alevosamente contra sus decisiones adquirieron compromisos con la usurpación, la barbarie y la tiranía que hoy mantiene a Venezuela en esta situación de postración. Se convirtieron en cómplices de sus fechorías y por supuesto del fraude electoral programado para 6 de diciembre del presente año. Acto que no se compadece con un proceso electoral como los conquistados e instaurados por nuestro partido en el país, sino que provienen de la decisión caprichosa de perpetuación del régimen a través de organismos írritos como el TSJ y CNE.



Esta desdichada actuación, no sólo ofende la historia del partido sino que manchan la gloriosa simbología partidista y son la negacion de luchas saturadas de gloria de la organización cuyos hombres y mujeres, desde 1928 lo dieron todo hasta su propia vida por la conquista de un sistema de libertades y progreso para todos. Al contradecir la decisión colectiva de nuestra institución de exigir condiciones mínimas para un proceso electoral transparente y de no participar en una pantomima de elecciones, se auto excluyeron como militantes al transgredir descaradamente nuestros estatutos.



La representación de la asonada en Nueva Esparta actuando en razón de su compromiso, inmediatamente dio rienda suelta a la participación ilegítima y llevada en su mayoría por el espejismo del control de los símbolos y las promesas de encabezar cargos de elección popular. Creyéndose los nuevos dueños del juego se dejaron llevar por las ambiciones de poder, y pusieron a un lado lo principal, que es el compromiso que tenemos todos con nuestra gente a ver cómo hacemos entre todos para salir de la gravísima crisis que destruye al País.



Los alacranes como los identifican han usado la figura y el destino político del primer mandatario insular, legítimo dirigente de Acción Democrática, para justificar sus tropelías, argumentando que su torcida actitud responde a la necesidad de conservar la Gobernación como reducto de poder para la participación popular. En esta burda maniobra argumentan que hay que votar ahora, para poder hacerlo por la reelección de nuestro gobernador el próximo año: Mayor mentira y vulgar chantaje! El Liderazgo del Gobernador dentro y fuera del seno del partido NO ESTÁ EN DISCUSIÓN.



Frente a esta patraña, la reacción del partido no se hizo esperar para poner orden en su seno, y frente a la reveladora verdad de sus propósitos, han apelado las huestes de la barbarie y la traición, a utilizar los anti adecos e históricamente fracasados ISMOS E ISTAS, atados a la lisonja personalista, como práctica fascista para buscar argumentar su desviada actitud en la figura del primer mandatario insular. Es menester recordar el daño, circunstancial,que está práctica le ocasionó al Partido en el pasado . La puesta en escena del caudillismo dentro de nuestra organización, que ahora pretenden alentar los tartufos es por si un acto de la más baja realea



Este formato de hacer política inrrumpio en los primeros estadios de nuestra institución partidaria, atento contra la armonía colectiva que reinaba en Nueva Esparta, el llamado guillermismo, corriente que impuso nepóticamente,a su hermano Jesús Salazar Meneses desde Caracas, el incipiente perecismo, de Pérez Salazar desde la gobernación del estado.

El morelismo con la maña perversa de Morel Rodríguez, puesta en práctica cuando logró sacar del partido a quienes le adversaron democráticamente, con lo que pretendió ser dueño y señor de Acción Democrática ,con el agravante de haber creado un partido a expensas nuestra, y cuando su presunción de mesías se estrelló frente al colectivismo imponente de Acción Democrática ,posteriormente aparecio el felipismo, con Felipe Rodríguez al frente del partido como secretario general, cuyo personalismo nos condujo a la dispersión partidista, surgieron las directivas de emergencias e improvisadas y consecuencialmente vinieron las derrotas sucesivas del Dr. Virgilio Ávila y del ING Eddy Medina para darle paso al Dr. Rafael Tovar y posteriormente a Irene Sáez y varios Gobernadores en representación del Chavismo.



En este transitar saturados de personalismos y ayunos de un LIDERAZGO COLECTIVO, casi desaparecimos como partido político en Nueva Esparta: estuvimos por 10 años fuera, desaparecidos prácticamente, pero nuestra lucha fue tenaz, y pudimos mantenernos a flote y alcanzamos puerto seguro, nuevamente. De cara a la ausencia de liderazgos consecuencia de nuestra desgracia personalista, nos vimos obligados a endosar nuestro esfuerzo a la candidatura de Morel Rodríguez a la gobernación, cuya gestión como partido soportamos estoicamente.

Nos trató como sus empleados y no como sus benefactores. De esta experiencia surgio la necesidad de proponernos la construcción de un nuevo Liderazgo, para poder optar a tener un candidato propio a la Gobernación y buscamos, entre las nuevas generaciones, a quien encarnara nuestros sentimientos de una manera genuina.



Es así, como nuestra selección recayó en un joven que despuntaba con tres periodos como Concejal, por los votos de Acción Democrática y su caracteristico esfuerzo para impulsar nuestro mensaje. El partido lo hizo dos veces Alcalde de la pujante ciudad de Porlamar y, ya curtido en las lides, estimulamos su aspiración a la Gobernación, convencidos de la fuerza del Liderazgo necesario, para enfrentar la dictadura chavista – madurita en pleno esplendor y logramos la Gobernación a pesar de las maniobras y trampas del Régimen imperante. Un trabajo colectivo dentro del partido en alianza con el arrojo de otros, nos puso en la cima de la victoria. Una vez más demostramos, que unidos, con un LIDERAZGO COLECTIVO plural en el trabajo, despojándonos de intereses bastardos, mezquinos y personales, poudimos fraguar con fortaleza un liderazgo formado en los fogones del pueblo.



Nos convertimos en la primera fuerza del estado a pesar de las circunstancias. El propósito fue logrado, a él llegamos aporreados por la maledicencia, exhausto por el combate, pero jamás cansados como para dejar el trabajo que continuaba. La victoria nos llenaba de ese espíritu vital que nos motivaba seguir el rumbo.



Fueron años difíciles en la construcción de este LIDERAZGO COLECTIVO EMERGENTE, lleno de humildad, saturado de trabajo, democrático, consultivo en la toma de decisiones, reflexivos, crítico e indisolublemente ligado a la disciplina del partido.



No obstante, en los últimos días hemos tenido cierta diferencia con ese LIDERAZGO arcilla y soplo de nuestro esfuerzo partidario. Pareciera que los complotados han sido hábiles en sus trapisondas, como lo fue el partido comunista con Jóvito Villalba cuando lo alejó del PDN y de Rómulo Betancourt.



En los talleres de la política aldeana,siguen buscando envanecer al Gobernador con la impulsión desde sus oscuros aposentos, de una estrategia que es todo un adefesio publicitario ,al cual le han la connotación de ALFREDISMO. Por supuesto, sus ideadores nunca han estado consustanciados con los programas y doctrina de Acción Democrática, pero en esa inundación barbárica de intereses han arrasado con varios incautos. Ya reflejan su intención de propiciar el culto desaforado a la personalidad, perversión anti democrática y causa directa de los males que hoy azotan a Venezuela.



Desde Acción Democrática nos resistimos a pensar que el Gobernador pueda caer en esta trampa, que ya denota mucho parecido con el defenestrado morelismo. Esta masa amorfa de odio, pretende comenzar su obra con los jóvenes de AD, a quienes le envían mensajes diciéndoles, por ejemplo que ser Adeco en Nueva Esparta, obligatoriamente pasa por ser Alfredista. ¡Vaya tamaña estupidez!! Esperemos que no se repitan en el estado prácticas donde se use el poder fáctico para el clientelismo político pernicioso, enemigo de un verdadero liderazgo. Se filtran informaciones desde los albañales publicitarios de estos enemigos de Acción Democrática y, en consecuencia del Gobernador del Estado, Alfredo Díaz, y que pronto circularán panfletos en este sentido donde se lea “Pescadores con Alfredo”, “Jóvenes con Alfredo” “Educadores con Alfredo” etc., como forma persuasiva para hacerle ver al primer magistrado del estado ,que sólo se trata de apoyo desde afuera, porque para nadie es un secreto que Acción Democrática ,está apoyando la gestión de gobierno de Alfredo Díaz, y de no haber ningún hecho devenido, será nuestro candidato a la reelección.



Desde Acción Democrática, como secretario General Seccional Nueva Esparta, creo con sinceridad que todo no está perdido ,que su liderazgo está en primera línea a pesar de lo que ha pasado , tiempo hay para rectificar y corregir ,para que las aguas puedan volver a su cauce y que el líder del partido que ejerce funciones de Gobernador entienda que los “Ismos” y la práctica del personalismo desaforado, no es lo recomendable y que todos los ADecos queremos formar parte y tener nuestro protagonismo en la importancia de la consigna política, SOMOS NUEVA ESPARTA, para honrar y defender en todo momento los compromisos adquiridos por el señor Gobernador del Estado Nueva Esparta, como compañero y LIDER COLECTIVO de nuestra organización; que respeta el determinio de la Voluntad Popular originado en el respeto a la Constitución Nacional y a la Doctrina y Estatutos de nuestra Gloriosa Organización:

Por esta razón de impone que el gobierno es el gobierno y el partido es el partido, una dualidad que pueden funcionar armónicamente, bajo el irrestricto apego al respeto mutuo.

DIP. TOBIAS BOLIVAR

Secretario General Seccional