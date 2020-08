Cicpc busca a hombre que por celos asesinó a sanantoñero

San Antonio de Los Altos.- Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) mantienen detenida a la pareja de Samuel Pérez, quien fue asesinado en horas de la noche del domingo 23 de agosto en el sector El Faro de San Antonio de los Altos, en el municipio Los Salias, estado Miranda.

Los uniformados señalan a la arrestada de ocultar, presuntamente, al autor material de hecho, identificado como Jofran Mijares, quien fue su novio y había amenazado de muerte a Pérez en un restaurante de la zona el pasado 29 de julio, en medio de un arrebato de celos.

De acuerdo con informaciones suministradas por familiares y amigos de la víctima, Pérez desapareció la noche del domingo luego de salir de la casa de su pareja sentimental en la calle La Ermita de San Antonio de la ciudad saliense.

Aseguran que Mijares reside en la misma calle donde Pérez fue visto por última vez con vida. «Lo mató porque Samuel estaba saliendo con su ex», dijo su cuñada.

Confesó el crimen

Desde el lunes 24 de agosto, Jofran Mijares no puede ser ubicado y eliminó sus perfiles de redes sociales. Las investigaciones del Cicpc determinaron que Mijares al parecer confesó su crimen a su exnovia, luego de llegar ensangrentado a casa de esta la madrugada del lunes, horas después de cometer el homicidio.

Una vez arrestada, la joven habría dado detalles a la policía de dónde estaba abandonado el cuerpo de Pérez y fue así como lo encontraron. La policía anda tras la pista del presunto homicida, cuyo paradero es incierto.

Un infortunado regreso

Samuel Pérez estaba viviendo en México y regresó a Venezuela a vender los bienes de su familia, radicada actualmente en México y Estados Unidos. Por cosas del destino, el joven se tuvo que quedar en su país natal debido a que los vuelos comerciales se mantienen suspendidos por la cuarentena.

Lo último que los amigos supieron de Samuel fue que compartió con su novia el domingo 23 de agosto y, en horas de la noche, la dejó en su casa para ir a casa de otro conocido a una parrillada.

Al no llegar, sus amigos comenzaron a llamarlo, pero nunca contestó. Lo buscaron y reportaron como desaparecido por las redes sociales. Su foto se hizo viral en grupos de mensajería instantánea el lunes 24 de agosto. “Ella sabía todo; ella fue la que hizo la llamada anónima diciendo dónde estaba el cadáver», dijo a El Pitazo una amiga de Pérez que pidió no ser identificada y no precisó a quién había llamado la joven.

«Queremos justicia para Samuel, su familia y amigos. No merecía morir de esta manera. Pedimos a las autoridades que se manifiesten», sentencian.