El COVID-19 en América Latina aumenta mientras los países relajan restricciones

En las últimas seis semanas las muertes por COVID-19 en las Américas se han más que duplicado, y los países parecerían ir en dirección contraria a lo que muestran los datos, aseguró la directora de la Organización Panamericana de la Salud este martes.

La región ya alcanza más de 12,5 millones de casos y casi 450.000 muertes, con Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México entre los diez países con mayor cantidad de contagios a nivel mundial.

“La tendencia de los datos en esa dirección suele indicar una necesidad urgente de implementar medidas de salud pública para frenar la propagación del COVID-19, como el distanciamiento social…Sin embargo, durante ese mismo período ha sucedido lo contrario. Los países han relajado gradualmente las restricciones, han reanudado el comercio y algunos se están preparando para regresar a la escuela», dijo Carissa Etienne.

Etienne dijo que, en demasiados lugares, parece haber una desconexión entre las políticas que se están implementando y lo que dice el cuadro con curvas epidemiológicas de tendencia ascendente.

“Esta no es una buena señal. Desear que el virus desaparezca no funcionará, solo conducirá a más casos”.

Ettiene señaló además que los jóvenes están impulsando los contagios de COVID-19 en las Américas, pero que más del 70% de las muertes ocurren en los mayores de 60 años, es por ello por lo que pidió a toda la comunidad esforzarse para seguir las medidas de salud pública y romper las cadenas de contagio.

“Tenemos diferencias de países, observamos países que están teniendo una alta incidencia de casos nuevos como Argentina y Costa Rica, pero hay países como Chile y Uruguay que han aplanado la curva, e incluso el mismo Brasil, muestra una tendencia a la baja. Ahora, lo importante es no pensar que, porque vamos bajando la curva o aplanando esto va a pasar, no tenemos un año calendario con este virus, hay muchas preguntas para las que que no tenemos las respuestas y nunca podremos descartar una segunda ola”, alertó el epidemiólogo de la OPS Marcos Espinal.

