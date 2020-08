Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría rechaza experimento de vacuna con venezolanos

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría rechazó la pretensión del chavismo de querer experimentar con la población venezolana y la vacuna rusa de todavía no cuenta con el respaldo oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque aun no ha cumplido con los protocolos científicos para su aplicación de forma masiva.

En un comunicado la Sociedad de Puericultura hizo un llamado al Ministerio de Salud para que reconsideren probar la vacuna.

Comunicado íntegro:

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Al MPPS y la OPINIÓN PÚBLICA sobre el anuncio oficial de la Vacuna SPUTNICK

Mientras se desarrolla la Pandemia por el SARS-Cov-2 y el mundo está a la espera del desarrollo de una vacuna de calidad, efectiva y segura que cumpla con todos los parámetros exigidos por la ciencia y con los requisitos necesarios para ser pre-clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), nos sorprende el anuncio oficial sobre la posibilidad de aportar pacientes venezolanos en la experimentación de una vacuna de origen ruso, presentada como SPUTNICK I, producida por el laboratorio Gamaleya de Moscú, la cual ha sido aprobada SOLO en Rusia para su uso sin haber cumplido con todos los pasos exigidos internacionalmente en relación a efectividad, seguridad y con las necesidades programáticas para garantizar su aplicación segura en todos los niveles de atención.

La fase experimental II de las pruebas clínicas del producto no ha sido publicada y se desconoce si tiene efectos protectores y la seguridad requerida. La OMS se ha pronunciado públicamente anunciando que la vacuna SPUTNICK no ha cumplido con todos los procedimientos y por lo tanto no está preclasificada y NO puede ser recomendada por la más importante autoridad mundial en salud.

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y su Comité de Vacunas responsablemente NO consideran conveniente desde el punto de vista ético, de seguridad y protección el uso de la vacuna SPUTNICK I, por no estar precalificada por la OMS y mucho menos que se incorporen venezolanos en los ensayos clínicos sin haber mostrado de manera transparente y pública los resultados de las fases llevadas a efecto en la producción y “aprobación” de este producto, por lo que hacemos un llamado al MPPS para que reconsidere esta medida.