Así marcha el caso de Stefany Flores, la venezolana atacada sádicamente en Trinidad y Tobago

El Ministerio Público de Trinidad y Tobago imputó cargos a dos sujetos detenidos por secuestro e intento de asesinato contra una venezolana. Se trata de la modelo Stefany Flores. La información fue confirmada por la embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago.

La sede diplomatica informó que un oficial de policía de 26 años y un guardia de seguridad de 20 años, que atacaron a Stefany fueron presentados el 21 de agosto en la corte de la ciudad de San Fernando.

«La Directora (e) del Ministerio Público de Trinidad y Tobago imputó cargos a los dos sujetos que perpetraron la brutal agresión contra la joven venezolana Stefani Flores. Hoy serán presentados ante la Corte de la ciudad de San Fernando» comunicaron a través de un tuit.

Estos dos fueron detenidos el 12 de agosto luego de ser vistos en el mismo vehículo identificado en el ataque a Stefany Flores.

La embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago, informó que Flores se encuentra en el Hospital General de San Fernando, en donde se recupera tras el ataque.

Su madre Marilyn Cedeño declaró a El Pitazo que su hija Stefany “ aún está en estado físico y emocional delicado. En estos momentos solo queremos su apoyo y sus oraciones para que ella pueda seguir recuperándose”.

El oficial de Reserva fue identificado como Akki Rodríguez. Mientras que el guardia de seguridad responde al nombre de Aaron Ramkissoom. Los dos son de nacionalidad trinitaria.

