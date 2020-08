Ferrari involucrado en accidente es de Christian Nodal

En medio del revuelo mediático que Christian Nodal genera por su romance con Belinda y poco después de que el cantante publicó una fotografía junto a un Ferrari rojo, surgieron versiones sobre que dicho automóvil estuvo involucrado en un choque que se registró en calles de Guadalajara, lo cual el cantante ya confirmó.

De acuerdo a algunos medios locales, el Ferrari de Nodal que está valuado en 300 mil euros (más de 7 millones de pesos), se impactó sobre la Avenida López Mateos Sur a la altura del fraccionamiento La Rioja, en el municipio de Tlajomulco, luego de que el conductor perdiera el control cuando intentaba ingresar al lugar.

Cabe señalar que las especulaciones surgieron debido a que el accidente se trató con mucho hermetismo por parte de las autoridades, además de que el vehículo siempre estuvo cubierto por su forro y se encontraban guaruras cuidándolo en todo momento.

Hasta este momento el intérprete de música regional mexicana no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales oficiales, sin embargo, sí emitió declaraciones que han sido difundidas en dichas plataformas por otros perfiles.

Sí era mi carro, pero gracias a Dios no era yo el que estaba en el accidente, ni nada de eso, entonces pues fue una de mis seguridades, y en sí está todo bien… A todas las personas que están preocupadas por mi salud, yo no sabía que se había rumorado todavía toda esa noticia, yo me enteré también hoy muy temprano, pero nada de qué preocuparse, todo está bien, yo estoy bien, no fui yo el del choque, sí era mi carro”, se escucha que dice el cantante en un audio publicado por Chamonic.

