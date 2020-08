Policías desmotivados tras una nueva victoria de la banda de «el Coqui»

Este 25 de agosto se registró un nuevo tiroteo en la Cota 905. El parte oficial asegura que hombres armados con fusiles tomaron por asalto la sede de la Policía de Caracas. Al sitio llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

En medio del enfrentamiento, un funcionario de las Faes recibió tres disparos y otros dos resultaron heridos. Mientras los policías perseguían a los delincuentes, El Pitazo pudo conocer que recibieron una llamada pasadas las 4:00 pm que los obligó a retirarse.

Jesús Edgar Palacios, de 28 años, fue el funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana que falleció cuando lo ingresaban al hospital Miguel Pérez Carreño, ubicado en La Yaguara tras recibir varios disparos. Los otros dos efectivos heridos fueron identificados como Daniel Martínez, quién recibió un disparo en la pantorrilla, y Ricardo Amariz quién fue tocado por una bala en la mejilla derecha. Ambos se encuentran estables.

Este no es el primer tiroteo que se registra entre funcionarios y la banda de Carlos Luis Revete, alias «el Coqui», en lo que va de año. El pasado 29 de junio, funcionarios de la Brigada de Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) ingresaron a la Cota 905 y se enfrentaron con presuntos miembros de su organización criminal. El enfrentamiento dejó, al menos, un civil fallecido.

Sin embargo, el enfrentamiento que se generó este martes recuerda al que se produjo el pasado 26 de julio de 2019, en el sector Los Laureles de Las Quintas de la Cota 905, cuando uniformados del Cicpc se enfrentaron por más de dos horas a los hombres que se han adueñado de la barriada caraqueña.

La balacera duró hasta que efectivos recibieron la orden de retirada, según se conoció, por parte del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Algunos efectivos informaron que se les indicó «que buscarían una mejor estrategia» y que se presentarían las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Las caras largas de los efectivos no se hicieron esperar.

Después del intento de asalto a la sede de la Policía de Caracas y los enfrentamientos que se produjeron en la Cota 905 y la parte alta de La Vega este 25 de agosto, El Pitazo tuvo acceso a audios emitidos por efectivos que muestran su inconformidad con las actuales políticas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, y su desmotivación ante lo que describen como «poner el pecho» y no recibir nada a cambio.

En uno de ellos, un efectivo indica: «Comando, ¿cómo queda el Estado ante el mundo, ante el país, cuando la delincuencia le toma los comandos principales? ¡Qué vergüenza y qué impotencia!»

En otro se escucha decir a un funcionario las siguientes palabras: «¿Para que uno duró tanto tiempo en una escuela? ¿Para que uno ingresó al Cicpc, a la policía, a las Fuerzas Armadas? Arriesgando nuestra vida de a gratis (…) porque ni si quiera el sueldo nos alcanza para pagar una urna«.

Un tercer uniformado se pronunció con decepción ante lo sucedido: «Si ellos apoyan tanto a la delincuencia y la delincuencia puede hacer lo que se les da la gana ¿para qué nosotros somos guardias, policías, Cicpc? Demasiado hacemos nosotros por este país que lo queremos tanto y todavía estamos en la calle llevando coñazo cuando el sueldo no nos alcanza para comer. Entonces tú no le puedes hacer nada a un carajo de esos, tú no le puedes tocar, tú no le puedes hacer nada. Ellos pueden robar, matar, asesinar a todo el que le de la gana y aquí todo el mundo se tiene que quedar de mano cruzada».

«El Coqui» refugiado en su zona de paz

Carlos Luis Revete, mejor conocido como «el Coqui» ha sido un hueso duro de roer y en parte se debe a la protección que le ha dado el gobierno de Nicolás Maduro a través de las zonas de paz.

En 2013 se constituyeron las zonas de paz en el estado Miranda, ordenadas por el entonces viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, José Vicente Rangel Ávalos. En el marco de este plan, en agosto de 2017, la Cota 905 fue declarada zona de paz luego de un acuerdo entre los habitantes del sector y funcionarios del gobierno de Maduro. El acuerdo estableció que los cuerpos policiales no pueden entrar al sector a cambio de que los delincuentes no asesinaran a policías.

En enero de 2015, la Cota 905 fue incluida en el programa “Zonas de Paz” del gobierno de Maduro, una tregua que se vio coaccionada en julio de ese mismo año con la realización de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la cual consistió en el ingreso de distintos cuerpos policiales y militares a la barriada. La primera incursión de la OLP en la Cota 905 dejó 15 muertos. Revete no estuvo entre ellos, pues logró evadirse de la zona.

Desde la fecha, Revete es buscado por numerosos cargos como robo, homicidio y tráfico de estupefacientes. Su banda controla las actividades criminales en todo el sector de la Cota 905 y también en El Cementerio y El Valle. De acuerdo con información policial se han dedicado principalmente el tráfico de drogas y el robo de vehículos, pero también al secuestro y la extorsión.