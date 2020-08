The Weeknd rompe el silencio sobre su relación con Selena Gómez

The Weeknd acababa de terminar con la modelo, Bella Hadid y Selena había dado fin a su relación con Justin Bieber, ahí fue cuando ambos tuvieron la oportunidad de tener un romance, el cual no duró mucho.

A partir de allí, la cantante volvió con el intérprete de “Yummy”, pero tampoco por mucho tiempo y a pesar de que se dice que Selena y Abel terminaron de manera amistosa, The Weeknd sacó “Call Out My Name”, una canción que se decía que era dedicada a su ex

En una entrevista para “Esquire”, él reveló el motivo de que su álbum fuera tan corto: “La razón por la que fue tan corto es como, creo que no tenía nada más que decir sobre esto”, explicó. “Lo que sea. Era como una obra de arte catártica. Y sí, fue breve, porque eso es todo lo que tenía que decir sobre la situación”

Y también confesó que al escribir esas canciones se logró desahogar y lo hizo sentir mucho mejor: “Eso hubiera apestado si no fuera así”. La revista aprovechó, para hablar sobre su tema “The Hills” el cual se considera machista.

“Es definitivamente un personaje. Cuando escuchas algunas de las cosas drásticas te das cuenta”. Admitió el cantante: “A veces escribo una canción y no está en mi cabeza. La escribo para otra persona, pero al final acabo cantandola yo”

