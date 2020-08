Venezolanos varados en España urgen a Maduro a reconocer su derecho a regresar

View this post on Instagram

🆘️🆘️Venezolanos concentrados en Plaza, Puerta del Sol haciendole la petición al Estado Venezolano para que pronto podamos regresar con nuestras familias. Actualmente somos 700 Venezolanos que nos encontramos varados desde hace 6 meses, el tiempo pasa y nos encontramos en un estado de vulnerabilidad economica y muchos de los Venezolanos tienen grabes problemas de Salud.🗣🗣