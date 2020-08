VIDEO: ¡Drama en Amsterdam! Compañero de Edson Alvarez se desploma durante partido

Hace unos días, se vivieron momentos de tensión en la Primera División de Arabia Saudita, cuando el futbolista francés Bafetimbi Gomis se desplomó en el campo sin motivo alguno y permaneció desmayado por un par de minutos.

Este martes, el drama se trasladó a los Países Bajos, pues en un encuentro amistoso entre el Ajax de Edson Álvarez y el Hertha Berlin, el defensa central del cuadro neerlandés Daley Blind, se desplomó en el campo e inmediatamente pidió la entrada de las asistencias.

I’m just hearing the news about Daley Blind.

If I could give him any advice it would be to retire. He has had a great career & he shouldn’t take any risks with his heart condition.

I always thought that he was a majestic footballer & I was devastated when he left. pic.twitter.com/dvwfapaHyv

— Cantona’s Collar 🇾🇪🔰 (@CantonaCollars) August 26, 2020