🤔Messi ya decidió su destino: Manchester City -😡Equipo de NFL habría grabado a sus porristas desnudas -✊Deporte en EU se detiene por Jacob Blake

Lo que pas贸 ayer 馃憢 1. Leo Messi decidi贸 seguir su carrera en el Manchester City 馃槧 2. Washington de la NFL habr铆a grabado en secreto a sus porristas semidesnudas Dato:聽Dichas tomas terminaron en un video de uso privado el cual habr铆a sido pedido por Daniel Snyder, due帽o del equipo de Washington馃が 鉁 3. Deporte en EU se detiene para protestar por la brutalidad policial a Jacob Blake聽 La jugadores de NBA馃弨, MLS鈿 y MLB鈿 decidieron no jugar los compromisos pendientes que ten铆an este mi茅rcoles como forma de protesta ante la brutalidad policial que sufri贸 Jacob Blake 馃し鈥嶁檪锔 4. Pel谩ez y Vucetich perdonan a Vega y Antuna y les piden que no se vuelvan a portar mal Ricardo Pel谩ez, presidente deportivo de las Chivas de Guadalajara, y el entrenador V铆ctor Vucetich, aseguraron este mi茅rcoles que Alexis Vega y Uriel Antuna ya fueron perdonados馃 Dato:聽鈥淎fortunadamente se dio algo significativo para la instituci贸n, el que los jugadores internamente se comprometieran para que sus compa帽eros se integraran; aunque esto no puede volver a suceder鈥, advirti贸 Pel谩ez馃槺 馃槑 5. 鈥淐hucky鈥 Lozano se queda en Napoli Dato:聽 Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, recalc贸 que el club no tiene planeado hacer muchas ventas y que est谩n preparados para rechazar varias ofertas por sus jugadores馃槸 馃殤 6. Carlos Vela ser谩 baja de manera indefinida Carlos Vela volvi贸 al campo el s谩bado pasado, tras cinco meses de inactividad, pero las cosas no salieron como 茅l esperaba, ya que tuvo que salir del encuentro por severas molestias en la rodilla y hoy sabemos que ser谩 baja de forma indefinida馃 Dato:聽 Bob Bradley, el DT del equipo, Vela sufri贸 鈥渦n desgarre en el ligamento medio colateral鈥濔煋 馃殧 7. Sentencian a latino profesor de karate que confes贸 abuso sexual de ni帽a en Queens Dato:聽Adem谩s enfrenta 10 a帽os de supervisi贸n posterior a su liberaci贸n y deber谩 registrarse como delincuente sexual, dijo la fiscal铆a馃毃