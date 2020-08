Capturan a padre e hijo en Guárico por hurto y comercio de gasolina

View this post on Instagram

Padre e hijo son detenidos por hurto y comercio de combustible en Calabozo En el sector Misión Abajo, parroquia Calabozo, municipio Francisco de Miranda, estado Guárico, sabuesos de la Delegación Municipal Calabozo, detuvieron a Carlos Valdemar Monsalve (67) y Carlos Javier Monsalve Rojas (36), por hurto y comercio de combustible. Las averiguaciones permitieron conocer que el sexagenario valiéndose de sus labores como vigilante, estudiaba los vehículos de la compañía para la que trabajaba, donde esperando horas de la noche, extraía el combustible, entregándoselo a su hijo, quien se encargaba de la comercialización. Durante la captura de los Monsalve, fueron recuperados 20 litros de gasolina; siendo puestos a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público. #Cicpc