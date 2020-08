CONFIRMADO Gobernadora Laidy Gómez fuera de AD

REPORTE CONFIDENCIAL Hemos confirmado de forma independiente la decisión de Henry Ramos Allup, de expulsar a la gobernadora de Táchira. Nuestro portal ha tenido accesos a información interna que nos permite confirmar que la decisión fue firmada por el poderoso secretario general y dentro de la estructura adeca de Táchira, la votación confirmó la orden del jefe en Caracas. Ramos Allup al recibir la información respondió con un lacónico pero potente ¡Perfecto!

Diputado Dávila: Laidy Gómez está autoexcluida de Acción Democrática

El diputado de la Asamblea Nacional y secretario político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Democrática (AD), Williams Dávila Barrios, confirmó la tarde de este jueves que la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, se ha autoexcluido de la tolda blanca.

«Necesariamente está autoexcluida, aquí no se puede estar con los dos lados», declaró el parlamentario y dirigente en un acto partidista en la entidad andina encabezado por Carlos Prosperi, secretario de organización; y Edgar Zambrano, vicepresidente del partido de pueblo.

“La gobernadora del Táchira ha tomado una triste decisión porque ella sabe lo que hemos luchado nosotros en el estado. Aquí no hay una discusión sobre so se va o no a un proceso de elecciones. El gran debate es que se ha violado la Constitución”, declaró Prosperi a la prensa.

Dávila dejó claro que la actual mandataria regional no siguió los lineamientos del partido de no participar en el evento electoral previsto para el próximo 6 de diciembre. «Llegó el momento de firmeza, o están aquí o están allá y no se puede estar del lado equivocado», enfatizó.

En unas breves declaraciones a medios de comunicación locales, el portavoz adeco enfatizó que quienes se equivocan en política «deben atenerse a sus propias consecuencias».

