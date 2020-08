Habitantes de sectores en El Tigre tienen un año sin servicio Cantv

El Tigre.- Para los vecinos del sector La Esperanza de El Tigre, en el sur de Anzoátegui, el no contar con el servicio de Cantv es uno de los principales problemas que presentan en su comunidad. No tener línea telefónica fija e Internet los afecta, pues se sienten incomunicados y aún más en estos tiempos de cuarentena. Por eso, en reiteradas oportunidades han solicitado una solución a la empresa a través de reportes pero aún esperan una respuesta positiva o una solución.

En el caso de los vecinos que habitan el callejón Quinto sur del referido sector, ya llevan más de un año sin el servicio de telefonía. Así lo explicó Roxana Rivas, este miércoles 26, a El Pitazo, al precisar que han buscado ayuda con personas ajenas a la empresa pero cobran en divisas y no pueden costearlo.

«Piden 30 dólares y hasta más dependiendo de la falla. Y de dónde uno saca dinero si apenas uno tiene para comer, por eso pedimos que nos solventen el problema porque seguimos pagando el servicio todos los meses sin tenerlo», dijo.

Aunque Rivas no maneja con precisión cuántos vecinos son afectados por esta situación, asegura que más de 10 residentes que tienen el servicio padecen por lo mismo. Y los habitantes del callejón principal del sector Los Sabanales también se encuentran en la misma situación.

Raquel Aireramo precisó que tienen mas de un año sin servicio Cantv. «Hemos hablado con personas que trabajan en la empresa y quieren cobrar 30 dólares por casa para solucionar el problema», aseveró.

Aireramo destacó que hace un par de semanas cada vecino aportó 300.000 bolívares para arreglar las conexiones ubicada en la carretera negra y solo a algunos les llegó el servicio y, a otros no. «En mi caso que no llegó quisiera saber si puede haber algo o alguien que nos ayude para solucionar el problema», indicó.

La usuaria manifiesta está desconcertada porque si con ese trabajo que se hizo no recuperó el tono telefónico, cree que puede tratarse de algo más complicado y que amerita una mayor cantidad de dinero que no tiene.

Otro reporte de falla en el servicio Cantv se registra en la urbanización Los Cocales específicamente en la calle Los Robles dónde, al menos, 10 residentes que son usuarios de la empresa tienen suspendido la línea telefónica y el Internet por causa de algún problema.

Tibisay Velásquez añadió que lo único que quieren es que la empresa que aboque a buscar una solución definitiva, ya que tienen años siendo suscriptores y ante la situación actual que las operadoras de telefonía móvil fallan con frecuencia requieren tener el servicio fijo y, aún más el Internet.

Sin embargo, hay vecinos en El Tigre que tienen ya tres años sin el servicio de Cantv. Tal es el caso de Jeanett León, que constantemente denuncia su caso y el de varios residentes que habitan en la tercera carrera Sur del sector Pueblo Nuevo Sur. Este miércoles 26, León le reiteró a El Pitazo que aún continúa esperando la restitución del servicio.

«Desde hace tres años no funciona ni la línea ni el Internet, por más que hemos reclamado, denunciado seguimos en las mismas. Yo sé que con dólares se resuelve todo pero no tenemos y no es posible que una empresa que sea del estado y que antes era una de las mejores en el país esté en esas condiciones», resaltó León.

Según un reporte de Cantv en lo que va de año han restituido el servicio a 2.200 suscriptores en El Tigre. Pero aún existen, al menos, esa misma cantidad o más de esos suscriptores sin el servicio.