🤔Bartomeu pone máxima presión a Messi -🥊Chávez JR tendrá duro regreso al ring -✊Obama felicita a jugadores por boicot

Lo que pas贸 ayer 馃ぎ 1. Bartomeu renunciar谩 a la presidencia de Barcelona si Messi decide quedarse Josep Maria Bartomeu le deja la presi贸n a Messi al asegurar que est谩 dispuesto a dar un paso al lado si Leo se queda en Barcelona馃 Dato:聽鈥淣o todo es verdad鈥: Luis Su谩rez rompe el silencio馃槷 sobre los rumores de su futuro al lado de Leo Messi 馃憡 2. Se confirma el regreso de Julio C茅sar Ch谩vez Jr. al ring, pero ahora s铆 tiene todo en su contra Se ha confirmado que Julio C茅sar Ch谩vez Jr. ser谩 parte de la cartelera del 25 de septiembre en la que su legendario padre se medir谩 por tercera vez con Jorge 鈥淭ravieso鈥 Arce, el rival del 鈥淛unior鈥 ser谩 Mario Abel C谩zares quien ya derrot贸 una vez a 鈥淐anelo鈥濔煣 Dato:聽Una funci贸n que por primera vez reunir谩 a la 鈥淟eyenda鈥 con sus hijos en el mismo cartel, lo que representa la mejor oportunidad para el Jr. de aprender directamente algo de su pap谩馃樁 y poder rescatar su carrera que est谩 en picada y no sabe ni siquiera cuando son las fiesta patrias mexicanas馃う鈥嶁檪锔 馃3. 鈥淔elicito a los jugadores por defender lo que creen鈥: Obama muestra su apoyo al boicot de la NBA El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanz贸 un tweet en el que mostr贸 todo su apoyo al boicot de la NBA, por 鈥渄ar el ejemplo y defender los valores鈥濔煓 Dato:聽Boicot hist贸rico: 驴Por qu茅 se paraliz贸 el deporte en Estados Unidos y qui茅nes se sumaron a la iniciativa?鉁 馃槻 4. Am茅rica ya le habr铆a dado ultim谩tum a Giovani dos Santos La historia de Giovani dos Santos en Am茅rica se podr铆a resumir en dos palabras: lesiones y fracaso, por lo que el mediocampista ya recibi贸 un ultimatum馃樀 Dato:聽Giovani solo ha disputado 24 de 48 partidos oficiales con el cuadro de Coapa, en los que apenas suma dos goles; n煤meros realmente escalofriantes, tomando en cuenta la fuerte cantidad de dinero que Am茅rica tuvo que desembolsar por 茅l馃憥 馃 5. Cruz Azul castig贸 a Pablo Ceppelini por andar de fiestero El mediocampista de Cruz Azul, Pablo Ceppelini ser谩 acreedor a una multa econ贸mica y recibir谩 un castigo de forma interna, para as铆 poner el ejemplo a los dem谩s jugadores y no perder la concentraci贸n con situaciones extra cancha馃 Dato:聽Alan Mozo de Pumas fue sometido a un estricto r茅gimen alimenticio y de ejercicio para bajar de peso, el cual no quer铆a cumplir, y para liberarse prefiri贸 contraer a prop贸sito el coronavirus馃槨 馃が 6. Entrenador del PSG Femenil toca indebidamente a jugadora que fue sustituida Al minuto 80, Sandy Baltimore del PSG sali贸 de cambio, cuando lleg贸 a la zona t茅cnica, el entrenador Olivier Echouafni la abraz贸 para consolarla pero con su mano izquierda le toc贸 el pecho de manera indebida馃槙 Dato:聽Hope Solo, la legendaria portera estadounidense, not贸 el tocamiento inapropiado馃槧 y comparti贸 el video en Twitter 馃槸 7. Due帽o del equipo de Washington niega acusaciones de grabar a sus porristas semidesnudas Daniel Snyder neg贸 las acusaciones y declar贸 no tener idea de los videos que llegaron a la recepci贸n del Washington Post: 鈥淣o tengo ning煤n conocimiento de los videos de hace 10 a帽os馃摴 a los que se hace referencia en la historia. No ped铆 su creaci贸n y nunca los vi鈥. Dato:聽El Washington Post tir贸 una bomba cuando revel贸 que en el 2008 el equipo de la NFL de Washington grab贸 en secreto a sus porristas semidesnudas durante la filmaci贸n de Beauties on the Beach, un video en el que muestra la sesi贸n fotogr谩fica de las porristas para hacer su calendario 馃