Columna Alfredo Millán #28A «Dante pa´Caracas- Morel, Tobías y Alfredo (Triángulo de Bermudas)

En la política dos más dos no son cuatro, siempre hay una distorsión o mal entendimiento o alguna cizaña o algún traidor (para los del PSUV) porque para los de la Oposición (son Alacranes); esto lo digo por el embarramiento, como suelen decir los Colombianos le quieren aplicar a Morel Rodríguez, quien sigue aspirando al regreso a la Gobernación del Estado Nueva Esparta, eso es un derecho que como todo cristiano le asiste, lo importante es que no se retire como lo hizo la vez pasada cuando Alfredito Díaz le salió al frente y le latió en la cueva, se fue así no más y dejó a medio pueblo con los crespos hechos y alborotados, por eso es que la gente le pide garantías para poder seguirlo y que les diga si va o no va y que no siga amagando; por otra parte veo esa respuesta hacia su ex compañero Tobías Bolívar, como una especie de cuadratura para sacar de cuajo a Alfredito Díaz, por eso digo que la Política es un saco de gatos y nunca dos y dos son cuatro, porque por debajo de la mesa van jugando “gallo Tapao”, frase está muy propia del mismo Morel; y menos mal que ya lo había anunciando, que nada de extraño o raro tendría el que el amigo de aquella época y ahora dueño del Partido Blanco BERNABE GUTIERREZ y TOBIAS BOLIVAR se jueguen la carta con el Catire Carpio (Morel Rodríguez); ese cantaito lo veo venir, porque si revisan a los que Botaron o expulsaron que tampoco entiendo, porque siempre se dijo que en AD no se expulsaba a nadie, sino era que se Excluía, palabra menos ofensiva, todos son hijos de Morel o jóvenes formados en su mayoría por él, entonces, ahora correrán para allá y vayan viendo que le darían un fuerte espaldarazo porque esos son los Dirigentes de la Base, los que conocen a cada votante en su partido y en que rincón se encuentra, díganme Egidio Ordaz desde muchachito está en Acción Democrática y lo mismo ocurre con el Ing. Oscar David, toda la vida ha sido candidato por el partido Blanco por allá por Paraguachi, así que a mí no me van a sorprender con esos cantos de sirena y acusaciones, entre Morel y Tobías, y con la palabrita de por medio, “Yo siempre te he querido” a otro perro con ese hueso; ahora por allí por el camino hay una andanada de Ex dirigentes de esa tolda Blanca que los dejaron a un lado y que lo más probable es que le empiecen a pasar la mano, por ejemplo, Dr. Modesto Gómez; Dr. Rafael Ángel Velásquez, Dr. Pedro Arevalo Semprum, Dr. Diomedes Ponentini, Dr. Tomás Castillo, Dr. Nicola Penna, Dr. Pascual Hernández, los que no son, a mi manera de ver unos bueyes cansados, porque siguen siendo atractivos y atrayentes de masas, entonces, los llama Morel o Tobías o Alfredito Díaz, creo sinceramente que más fácil está que se casen con el viejo caudillo El Catire Carpio y Tobías Bolívar, que con Alfredito, así lo veo.**Por otro lado veo que al amigo DANTE RIVAS se lo llevan de nuevo para Caracas, y vendrá con el ropaje de Candidato a Diputado, dejando de un lado el PROTECTORADO, que lejos de darle Votos se los disminuye, meterse en esos samplegorios hay que tener mucha suerte, porque eso de calmar la angustia de un pueblo por la carencia de tantas cosas, hay que verle la cara**Le dieron dos partidos Nacionales, o sea la Coordinación a dos personajes margariteños, para que estos designaran candidatos a La Asamblea Nacional, uno es Elio Valladares, con ACEP (acción Ciudadana Electoral) y el otro, de LEOCENIS GARCIA, (PROCIUDADANOS) por lo menos publicidad en la TV tiene, siendo su coordinador CESAR FERMIN, Asuntino y nieto del ex gobernador Julio Villarroel, cuenta con una racimá de votos y me dice que lo viven llamando para que los postule, así que ambos personajes se pusieron las botas y ahora son más buscados que la desaparecida avioneta de Lamber; pero así van viendo Ustedes, mis queridos compatriotas, que lo mejor que se puede hacer es salir a Votar** De nuevo el Hombre de la Guadaña con su traje negro ha venido a entristecer hogares de connotados Margariteños, se llevó en estos días a Norberto González, el constructor por excelencia de Jesús Veroes , (¿se acuerdan del? Luego al Profesor Tango Fernández, fundador de la Escuela de Artes Plásticas, escultor y poeta y buena copa y ahora al no menos amigo y hermano Pedro Hernández, quien fuese Prefecto de Porlamar, Dirigente del MAS y amigo de los amigos, solo le pedimos a esa sombra que se aleje de este valle y nos deje solo con el Covid 19, que más temprano que tarde no los sacudiremos Y no se olviden queridos ñeros y navegaos elevar unas plegarias por el amigo y hermanos también, el médico de Pampatar Dr. Arturo Rodríguez y PEPÉ BOADAS, comerciante afamado e hijo de ese gran hombre Goyito Boadas** Por fin mi apreciado y distinguido Dr. Eduardo Fernández (El Tigre) decidió lanzar su propio partido y una trulla de Copeyanos corrieron a colocarse bajo sus alas protectoras, es un estadista, un conocedor de la Política y la realidad venezolana, una vez lo entrevisté en un programa de Radio y ya he visto varios dirigentes a Nivel Nacional de Copei, irse a su lado, por ejemplo el Dr. Alfredo Petit de Falcón se le unió a ese partido UNION PARA EL PROGRESO, mijito comienza a llamar.

