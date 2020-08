Los horóscopos de fin de semana del 28 al 30 de agosto de 2020 de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos de fin de semana del 28 al 30 de agosto 2020.

ARIES; En el horóscopo del tarot te salió la carta Los Amantes, lo que implica que seguirás con esa suerte en todo lo relacionado con el amor, pues es tu momento ideal de formar un hogar y tener una familia.Este viernes el tarot te recomienda que te des baños de pétalos rojos para que la suerte reine por más en tiempo en tu vida. Realizas un viaje para visitar a un familiar a quien quieres mucho. En estos días recibes una noticia que te dará mucha felicidad en lo laboral. También la carta te indica que debes ir al mar y asolearte para que alejes las energía negativas de tu vida.Tus números de la suerte son 11 y 23. Durante este fin de semana tendrás trabajo extra y te ofrecerán un nuevo proyecto laboral que será muy productivo. Cuídate de dolores de cabeza o trata de no tomar tanto alcohol en tus reuniones.

TAURO; Te salió la carta El Sol en el horóscopo del tarot, esto significa que tendrás unos días de mucha pasión y amor, así que debes prepararte para ya vivir en pareja, pues estos tres días serán muy placenteros y si te encuentras soltero muy pronto te llegará un amor apasionado y fugaz con el que tendrás mucha compatibilidad.También el tarot te indica que te cuides de las traiciones con tus supuestos amigos; de hecho debes aprender a no platicar tanto tus asuntos personales y evita involucrarte en chismes. Recibes un regalo que no esperabas y además te invitan a realizar un viaje.Este domingo tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 04 y 38. Procura vestirte de colores fuertes para atraer la abundancia hacia tu vida. También la carta te indica que vendrá un bebé pronto a tu vida.

GÉMINIS; La carta La Templanza es la que te salió en el horóscopo del tarot, significa que tu temperamento te causa muchos problemas porque no sabes controlar el enojo y por ello debes ser prudente con tus palabras y acciones.El tarot te recomienda darte baños de agua bendita este viernes para que la abundancia llegue a tu vida de manera más intensa. También te indica que eres muy bueno para las leyes y la política, por eso te recomienda que estudies algo relacionado con estas áreas.El elemento de tu signo es el aire y siempre buscas el reconocimiento y llamar la atención con tu look. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 31. En el amor debes cuidarte de las traiciones o aprender a ya no andar con dos a la vez, recuerda que por hacer eso te puedes contagiar de una enfermedad de transmisión sexual.

CÁNCER: As de Oros es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, esto significa que debes tomar una decisión laboral que hará que cambie tu vida por completo. Tu signo es de carácter muy fuerte y siempre busca problemas donde no los hay, por eso este viernes te recomiendo salirte a caminar con los rayos del sol para que la energía positiva se incremente a tu alrededor.En el amor no sabrás por cuál de tus relaciones decidirte, recuerda que no te debes martirizar, sal con quien creas conveniente, sólo no establezcas ningún compromiso para no herir a nadie y disfruta la convivencia.Te llega un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Cambias tu celular por uno más reciente. La carta del tarot también te dice que debes ejercitarte y tener una buena alimentación. Tus números de la suerte son 15 y 66.

LEO: En el horóscopo del tarot te salió la carta La Torre, esto significa que tendrás tres días de felicidad y abundancia económica. En el aspecto sentimental, ya no tengas miedo de tomar decisiones de cambios, que el tarot te vaticina éxito en lo que decidas y que tendrás a tu lado a la persona indicada para pasarla de lo mejor.Ten cuidado con un amor del pasado que estará hablando mal de ti, mejor trata de quedar en paz con todo mundo. Te invitan a salir de viaje en estos días. Este domingo reinará en tu vida la suerte con los números 19 y 27. Arreglas este viernes papelería de un crédito y la venta de tu carro; todo te saldrá bien.Tu signo, junto con esta carta del tarot, se combinan para crear una energía positiva intensa y por eso éste es el momento ideal de hacer cambios radicales en tu vida laboral.

VIRGO; Te salió la carta La Fuerza, significa que tienes una protección divina muy fuerte y este sábado te hará bien caminar con los primeros rayos del sol para que las energías positivas te ayuden a tomar las decisiones correctas en tu vida para prosperar en lo que deseas.Recibirás un regalo inesperado que te hará muy feliz y procura festejarte para que tus amigos y familiares convivan contigo. Cuídate de chismes por parte de un amor del pasado, trata de cerrar ese círculo y sigue avanzando en tu vida personal.Tus números de la suerte son 01 y 29. Decides renovar tu auto. Domina tu carácter y no seas tan rencoroso, que lo mejor de tu signo es saber perdonar y volver a ser feliz. Te invitan a salir de viaje durante este fin de semana. Intenta no alejarte tanto de tus seres queridos, trata de visitar a tus padres.

LIBRA; Te la salió la carta La Muerte en el horóscopo del tarot, por lo que es el momento de cortar con todo lo que te hacía daño; esta carta significa cambio radical hacia lo positivo en todo lo que haces.La carta también te augura que pasarás un fin de semana de reconciliación amorosa y de muchas alegrías, recuerda que a veces tu carácter te hace pasar malos momentos, así que aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren.También la carta te dice que te llegará un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 13 y 29; trata de comprar tu boleto el viernes para se multiplique tu suerte.También en el tarot te viene una invitación de viaje este fin de semana. En cuestiones de salud cuídate mucho la boca o garganta. A los solteros les llegará un amor del signo de Leo, Piscis o Capricornio.

ESCORPIO; Te salió la carta El Mundo en el horóscopo del tarot, eso indica que es el momento de que tomes un tiempo para ti y veas realmente qué deseas para tu futuro; es decir, es momento de reflexionar y acomodar tus sentimientos y dejar ese amor y amistades que no te hacían bien.También el tarot te indica que debes caminar por las noches y hablar con tu ángel de la guarda para pedirle lo que necesitas, verás cómo se te cumplirá de inmediato. Tus números de la suerte son 03 y 27; compra los billetes de lotería el domingo y la suerte te llegará. Haces unos cambios en tu casa para renovar las energías.Cuídate de los accidentes, trata de ser más precavido. Te busca un amigo para proponerte un negocio los fines de semana que te dará un dinero extra. Deja los vicios y el alcohol y empieza un régimen de ejercicio.

SAGITARIO; En el horóscopo del tarot te salió la carta As de Bastos, significa que no debes temer a la suerte, es decir, no la alejes tú mismo y no te sabotees con pensamientos negativos, pues el tarot te indica que estos tres días serán de abundancia y sorpresas agradables ya que es tu tiempo de estar mejor económicamente, sólo trata de ahorrar más para estar prevenido en las épocas difíciles.También la carta As de Bastos te augura que te vendrá un negocio nuevo los fines de semana, es un proyecto que debes aceptar para que tengas más ingresos.En lo sentimental, el tarot indica que llegará tu vida un amor del signo de Aries, Cáncer o Leo para hablar de compromiso. En los juegos de azar te recomienda que elijas el color rojo y los números 02 y 19. Procura ser discreto con tus planes a futuro para que no se te salen.

CAPRICORNIO; Te salió la carta Rey de Oros en el horóscopo del tarot, lo que implica que este viernes la suerte vendrá a ti con mucha intensidad, por lo que debes vestirte de colores claros y ponerte mucho perfume para que esas buenas energías del dinero se queden contigo por más tiempo.La carta te augura que puedes empezar un negocio que tendrá éxito, sólo debes esforzarte para hacerlo crecer. En cuestiones sentimentales te dice el tarot que no puedes tener todo el dinero ni todo el amor, así que debes ser más paciente con tu pareja y buscar el equilibrio; ten presente que la relación sentimental se debe dar sin intereses económicos.Evita involucrarte en chismes. Te invitan a salir de viaje en estos días. La suerte en cuestiones de lotería te llegará con los números 01 y 33, y trata de jugarlos este viernes.

ACUARIO: Te salió la carta La Luna en el horóscopo del tarot, significa que eres el pilar de tu casa y tendrás este fin de semana una revelación divina sobre tu futuro, por lo que debes estar en paz con todos los que te rodean y darte baños de agua bendita; estos tres días serán místicos.Te invitan a salir de viaje con tus padres. También el tarot te indica que debes tener cuidado con problemas de infección de piel y acudir con tu médico a revisión. En cuestión sentimental seguirás muy estable con tu pareja y a los solteros les llegará un amor del signo de Piscis o Aries que será muy importante.Tus números de la suerte serán 07 y 15; procura jugarlos este domingo. Debes dejar un poco la bebida alcohólica, pues es momento de sanar tu mente y cuerpo y empezar un régimen de ejercicio para que te veas de lo mejor.

PISCIS: Te salió la carta La Estrella, significa que por fin saldrás de todos los problemas económicos que te rodeaban y que tu suerte empezará a cambiar para bien este viernes, por eso te recomiendo ponerte ropa nueva o que estrenes zapatos para que las energías positivas te rodeen durante más tiempo, sólo ten cuidado de no prestar dinero para que no te roben la suerte.El tarot también te indica que debes mover de lugar los espejos de tu casa, así como tu cama para que renueves tu luz espiritual y elimines las energías negativas acumuladas.Tendrás una sorpresa económica el domingo con los números 08 y 31. En el amor la carta te recomienda no tener por el momento ningún compromiso, será mejor que salgas nada más con amigos para que te diviertas y más adelante llegará tu momento de iniciar una relación formal.

