Tres venezolanas dan a luz en Saint Martin mientras esperan un vuelo de repatriación

Tres venezolanas tuvieron que dar a luz en Saint Martin ante la imposibilidad de hacerlo en su país, pues el gobierno de Nicolás Maduro sigue sin atender su solicitud de repatriación

«Ellas están luchando para cuidar a sus hijos, a los cuales no les han dado papeles por haber nacido en Saint Marteen. Estan indocumentados, aunque nacieron aquí no son ciudadanos», manifestó a El Pitazo una de las venezolanas varadas en la isla caribeña, que pidió no revelar su nombre.

Dijo que, a la fecha, son 50 los venezolanos que permanecen atrapados en la isla de Saint Martin desde hace más de cinco meses. Añadió que luego de reunir todos los requisitos, el gobierno venezolano no dio ninguna respuesta ni otorgó el permiso necesario para llevar a cabo un vuelo de repatriación que se venía preparando.

Contó que el grupo de venezolanos que busca regresar a su tierra natal se organizó para dirigirse al Consulado de Venezuela en Saint Martin solicitándoles la organización de un vuelo de repatriación.

«Hemos estado en constante comunicación con nuestro consulado. Han sido sumamente amables, han sido atentos y se han mantenido al pendiente. Planteamos la organización de un vuelo desde Saint Martin hasta Venezuela, todo en base al reglamento que le otorgó el gobierno de Venezuela al consulado«, expresó.

La mujer narra que se encargaron de proveer al consulado de la lista de personas que solicitaban una repatriación y que contaban con pasajes de diversas aerolíneas. A su vez, se aseguraron de tener sus exámenes médicos al día, incluyendo resultados de pruebas para COVID-19.

«Hicimos el papeleo para solicitar el vuelo de repatriación y el jueves 27 de agosto el consulado nos informó que el vuelo no había sido aprobado por el gobierno de Venezuela. Es una noticia muy lamentable para nosotros, en especial porque seguimos todo el proceso que estableció el propio gobierno venezolano. Sin embargo, el consulado nos dijo que estuviéramos atentos si lograban su aprobación, puesto que lo siguen discutiendo», expresó.

Se agotan los ahorros

La venezolana aseguró que entre los 50 venezolanos que esperan regresar a su país algunos están delicados de salud, puesto que padecen diabetes o hipertensión y no tienen cómo pagar sus medicamentos.

«Yo soy hipertensa y la verdad es que los medicamento y la atención en centros de salud en la isla son bastante costosos. Muchos no tienen cómo pagar», afirmó.

Señaló que los venezolanos en la isla poseen boletos de retorno con la aerolínea Copa, en su mayoría con fecha del pasado mes de mayo. Muchos acudieron a Saint Martin con la finalidad de cumplir trabajos temporales con sus respectivos permisos o por razones turísticas.

La desesperación de los venezolanos crece ante la falta de empleos que los ayude a generar ingresos para costear sus estadía, que se ha vuelto indefinida en la isla. Muchos han estirado sus ahorros para costear un techo, mientras que otros han pernoctado en las calles.

«Aquí no hay refugios. Hay gente que se pone de acuerdo y entre varios alquilan un lugar para dormir pero otro viven en lugares muy bajos de la isla; aunque ya muchos tienen que entregar los alquileres y no sabemos qué hacer», contó.

Según el Ministerio de Salud de Sint Maarten en la isla se registran 442 personas contagiadas de COVID-19, ocupando el puesto número 172 de países que registran casos de la neumonía viral.

«La cantidad de contagios suena poco con respecto a otros países, pero para Saint Martin es mucho. Esta isla es turística y sin turismo no surge, por lo que no tienen pensado cerrarla», explicó la venezolana

De igual modo, destacó que uno de los principales temores de los venezolanos que buscan regresar a su país natal es que la isla está expuesta a los huracanes, por lo que de presentarse uno no podrían costear atención médica o el alquiler de una segunda vivienda si en la que se encuentran sufre daños graves.