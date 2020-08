La actriz habló tras polémica por video de Norkys Batista con indigente

View this post on Instagram

😭💔 Hoy Es el Peor día de mi vida😭💔 Tengo mucha rabia, Aveces no entiendo este mundo tan injusto😭los malos andan vivos y jodiendo😡y los buenos se los lleva papa Dios😭💔 Mi mejor amigo, compadre, hermanito Leal, amoroso, Familiar, espléndido, trabajador incansable, después de 2 meses luchando con vivir, hoy ya no estará físicamente para abrazarlo, ni siquiera puedo despedirme de él por esta situación que nos separa, nos aísla, nos aleja😭 Tengo rabia, rabia rabia mucha rabia😭💔 TE AMO INFINITO MI LUIGI😭💔🖤 MARGARITA ENTERA TE VA A EXTRAÑAR😭 #NorkysBatista