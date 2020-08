😍La Juve sueña con Messi – 😱Neymar rompe con Nike – 🙌América y Cruz Azul en la cima

Lo que pasó ayer 😍 1. La Juventus se suma a la carrera para fichar a Leo Messi Dato: Esta no será la primera vez que el Barcelona deja ir a una de sus estrellas por la puerta de atrás😠, figuras como Maradona, Ronaldinho, Ronaldo y Cruyff no se retiraron con los culés 😱 2. Barcelona sabía que Messi se iba desde julio pasado 😱 3. Neymar y Nike terminan su relación 15 años después Dato: Neymar ‘firmó’ su primer contrato con Nike ✍ con apenas 13 años, cuando militaba en las categorías inferiores del Santos, y renovó el mismo en 2011 hasta finales de 2022 🙌 4. Cruz Azul golea y América vuelve a ganar Lo de Cruz Azul 🚂 no es un espejismo; hoy más que nunca, la Máquina confirma que vive uno de sus mejores momentos en los últimos años, luego de volver a ganar en el Guardianes 2020, en donde superaron 3-0 a Necaxa en el Estadio Azteca, para confirmarse como superlíderes con 16 puntos 😭 5. El mundo del deporte llora la partida de Chadwick Boseman “Black Panther” 😢 6. Muere Cliff Robinson, ex All-Star de la NBA Clifford Robinson ex All-Star de la NBA falleció este sábado a los 53 años de edad. La noticia fue confirmada por los UConn Huskies mediante un comunicado 🙁 en el que no se especifican las causas del deceso, aunque algunos medios afirman que fue debido a un derrame cerebral Dato: Robinson jugó 18 temporadas en la NBA con los Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors y New Jersey Nets, aunque es por su paso con los primeros por lo que es más recordado 🙏 7. Rescataron a la hermana secuestrada de Enner Valencia