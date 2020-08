Columna Alfredo Millán: Margarita una cesta política de cangrejos #30A

Margarita debe conformar una base ferrea de hombres y mujeres, que defiendan la Margariteñidad, gente que en verdad sienta y quiera a la Isla, nos sobran personas capaces para ello, el problema radica en los Alacranes y Traidores, que nunca están conformes y es tal su egoísmo de ver a otro u otra con posibilidades de llegar, que le obstruyen el camino, de allí que siempre diga que cuando las cosas que hacen o dicen los seres humanos, si son buenas, deben ser reconocidas y aplaudidas, y las que no, criticarlas, pero sanamente, sin ofensas y menos descalificaciones, total somos seres humanos proclives a cometer errores, por eso decía Jesucristo muy acertadamente, que el que estuviese libre de pecados, arrojase la primera piedra, y si mentalmente te pones a recorrer los pasajes propios y los de muchos, verás que nadie escapa a esa sentencia, aunque sea una mentada de madre habrá echado o maldecido, al decir esto quisiera hacer referencia a muchas cosas equívocas conocidas por muchos miembros de esta comunidad, cuando de elegir para cargos de alguna representación popular se trata, por ejemplo a veces colocan al pueblo a Votar por algunos personajes desconocidos en la Región o a veces por algunos conocidos pero que como si les entrara en sus cabezas el gusanillo del olvido, se eligió en el proceso pasado a un tal RONDEROS y un EMILIO RONDON, ambos a través de esa gran tarjeta popular AD, y salieron y jamás levantaron su voz en defensa del terruño o a pedir algo y lo más ingrato es que se olvidaron de el, claro, se fueron a vivir a sus lares de donde son, se les olvidó la tierra insular, gracias a esa tarjeta donde los verdaderos dirigentes, por cierto Recién Botados de esas filas adecas, patearon las calles en función de ellos, dejando fuera a verdaderos hombres y mujeres del patio, que seguro estoy lo hubiesen hecho mejor; y cabe preguntarse, ¿volverán de nuevo los Margariteños y Navegaos que escogieron esta tierra para echar raíces a volver a tropezar con la misma piedra?, por eso cuando alzo mi voz alentando a determinados personajes ,lo hago en función de esta tierra hermosa que requiere de esos personajes que en verdad la quieren, de allí que en otras oportunidades haya nombrado a personas de la talla de Braulio Jattar, brillante Abogado, perseguido por esas cosas que llaman la Politica artera, por habérsele ocurrido publicar lo impublicable, solo en este País ocurren esas cosas, porque uno ve, cómo le caen a peñonazos al hombre más poderoso del Globo terráqueo y nadie va preso y menos juzgado, eso se llama la verdadera libertad de expresión recogida en el art 57 y 58 de la Constitución; por eso hablo de un personaje con el cual estamos en deuda, moralmente, elevarlo a Diputado se le volverían a abrir las puertas de su libertad, él es hijo de un hombre que también dio por este País bajo la tarjeta Blanca, su Padre Braulio Jatar D; fundador en Falcón, fue líder y Secretario General AD; Otro personaje que ha sido para mi un gran servidor público, amigo por demás de todos, ex presidente de la Cámara Legislativa Espartana, y miembro del glorioso COPEI, y que de nuevo podría ser esa figura que nos representase, en La Asamblea Nacional, MORELITO RODRIGUEZ, hijo de ese otro gran servidor a esta Región, su padre Morel; y que de nuevo pretenden con justos derechos representar desde escaños diferentes al Estado, Diputado y Gobernador, pienso que ambos van por vías o canales de la Oposición pero en forma Independiente, siendo apoyados por tarjetas o partidos que así los inscriban, sin esa factura guardada en la manga para cobrar cuando realmente ocupen esos cargos y sin la existencia de Alacranes que son hoy en día, los verdaderos perturbadores de la sana escogencia, esos son los verdaderos intrigantes, ni hacen y menos dejan, en esta tierra de paz y oportunidades; también existen otros personajes que bien podrían estar, pero no hay tanta cama para todos ellos, me refiero al Joven, Dr Antonio Sereno, el Dr Catalino Cordova, Dr Ernesto Sanchez Carmona, profesores en la UNIMAR, todos ellos preparadores y forjadores de nuevos profesionales y así iré trayendo al colador nombres de personajes capaces de dirigir las riendas de este pedazo de tierra, pero que los llamados Alacranes descalifican, el no menos dirigente Dr Daniel Lorenzo de las filas de COPEI, Justiniano Mata, hijo de Chente Mata, a quien el Huido sin estar siendo perseguido, Dr Jhony Rahal, ex Diputado de este Estado, se acogió al asilo Político dejando a los que por él votaron en la estancada, pero que desde allá, donde está, descarga improperios contra el exconcejal Justiniano, y todo porque éste se plegó al nuevo grupo AD HOC, de Primero Justicia, designado por el TSJ, entonces, es otro de esos Diputados que dejó el pelero. Por eso digo en Margarita hay muchos valores, esto sin meterme todavía a mencionar las mujeres, todas dignas de ocupar también una curul; lo único incomodo de esa curul que el que la ocupe tendrá que tener posibilidades económicas, y estar muy definida su posición hogareña, porque hay que viajar a Caracas y permanecer en ella por lo menos 4 días a la semana, gastos de Hotel, pasajes, tintorería y comida**Después del comentario sobre la Coordinación de PROCIUDADANOS a Cesar Fermín para postular e inscribir candidatos, se le ha llenado el correo solicitándole la tarjeta como respaldo para la contienda eleccionaria, aún no se ha dicho quien será el abanderado !Buena Esa!**Otro que me ha llamado es el Colega Elio Valladres para decirme que el partido que representa es ACION CIUDADANA EN POSITIVO, Y SU COORDINADORA NACIONAL, es la lic GRISELDA REYES Y ÉLIO, COORDINADOR REGIONAL, ELIO vive en LA lagunitadel Espinal, Y A CESAR FERMIN lo pueden llamar al 04147910402

