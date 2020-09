Venezolanos varados en Tenerife acaban en la calle mientras esperan su repatriación

Caracas.- Dos venezolanos pasan la noche en una construcción abandonada en el municipio de Los Realejos, en el norte de Tenerife, en las Islas Canarias, España.

Otros 15 venezolanos atrapados en la más grande de las islas Canarias acabaron en refugios, mientras que el resto de los ya 200 compatriotas varados desde hace más de cinco meses tienen los días contados para desalojar las viviendas donde se encuentran.

LEE TAMBIÉN 160 venezolanos varados en Colombia gritan socorro

Los afectados denunciaron que no ha recibido respuesta por parte de las autoridades españoles o venezolanas. «Hay personas que necesitan su tratamiento en Venezuela. Estamos en una situación inhumana en un refugio en la calle, en iglesias. Ya no tenemos dinero para sustentarnos en este país y no contamos con ninguna solución del gobierno de Venezuela», relataron.

Aseguraron que la mayoría de los venezolanos en esta condición cuenta con boletos de retorno en aerolíneas como Plus Ultra, Iberia, Air Europa y Estelar, por lo que esperan que se autoricen vuelos humanitarios para retornar a su lugar de origen.

En este sentido, se mostraron dispuestos a cumplir con las pruebas y protocolos sanitarios para descartar cualquier contagio por coronavirus y así facilitar la gestión de los vuelos hacia Venezuela.