😲Messi no se presenta a pruebas con Barcelona -🤗Arturo Vidal quiere jugar en el “Ame” -😡Salcedo de fiesta y sin respetar medidas sanitarias

Lo que pasó ayer 😰 1. Messi no se presenta a las pruebas médicas con Barcelona y le rompe el corazón a dos niños 🦠2. Arturo Vidal asegura que le gustaría jugar en el América Dato: Arturo Vidal aclaró que por el momento no llegaría al América porque a pesar de que tiene 33 años, el volante ofensivo aún tiene mucho mercado en Europa🤔 😠3. Carlos Salcedo de fiesta y sin respetar medidas sanitarias Dato: Salcedo voló al caribe, en donde se le ve en un yate, en un restaurante y hasta en una discoteca🎊 😧 4. Juventus busca fichar a Luis Suárez y se desvanece la ilusión de ver a Raúl Jimenez en la vecchia signora Dato: El panorama se ve prometedor para Luis Suárez, pero por otro lado, el cielo se ha nublado para Raúl Jiménez, quien ve cada vez más lejana la posibilidad de jugar al lado de Cristiano Ronaldo😥 😮 5. Siguen las malas noticias en el Barcelona: se cayó el primer fichaje importante de la era Koeman Dato: El club catalán esperaba poder asumir este fichaje prioritario al hacer caja con alguna de sus jugadores transferibles, pero al no ocurrir, finalmente los Red Devils se adelantaron🤷‍♂️ ✊ 6. LeBron James le rinde homenaje a Chadwick Boseman en los playoffs de la NBA La noche de este viernes se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Chadwick Boseman😢, actor de Hollywood que participó en varios proyectos pero es recordado por su papel como el Rey T’Challa en la película de Marvel, Black Panther 🏀 7. Los Clippers eliminan a los Mavericks y ya están en semifinales de la NBA Dato: Los angelinos se las verán en las semifinales con el ganador del duelo que entre los Jazz de Utah y los Nuggets de Denver😎