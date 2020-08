Ariana Grande dedicó emotivo mensaje a Lady Gaga tras su exitoso show en los VMA 2020

Las cantantes Ariana Grande y Lady Gaga fueron las artistas más esperadas de la noche dando su primera actuación especial con su tema a dúo, Rain On Me. Cabe destacar que, está es la primera vez que ambas comparten juntas el escenario para cantar la canción debido que no han hecho ningún otro evento público por seguridad ante el COVID-19.

Ahora bien, ambas demostraron la mejor actuación posible con una escena llena de luces, colores, gran coreografía e incluso bailarines incluidos, sin embargo lo que más llamó la atención es que fueron las únicas artistas de la noche en promover reiteradamente el uso mascarillas como método de prevención por la pandemia mundial.

Asimismo, tras la actuación Ariana subió una serie de imágenes junto a su compañera y explicó para sus 200 millones de seguidores de Instagram que estaba emocionada por llevar a cabo la presentación a pesar de ser difícil las reglas que tuvieron que seguir para participar en el evento virtual.

Finalmente, comentó: “@ladygaga es jodidamente increíble y me siento muy honrado de compartir este momento con ella y todos ustedes también solo quieren agradecer a @MTV por ser tan diligente en hacer de esta una experiencia tan segura y saludable para todos los artistas y equipo involucrados”.

