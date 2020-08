Pese a todas las ventajas que ofrece la depilación láser frente a otras técnicas, hay riesgos asociados a este tratamiento como, por ejemplo, que la depilación láser puede quemarnos. Sí, como lo lees. No es lo habitual, pero es una posibilidad que puede existir.

¿Y qué hacer cuando esto pasa? En este artículo te vamos a contar cuál es el procedimiento cuando una sesión láser te provoca quemaduras en la piel. No te asustes, suelen ser quemaduras superficiales de primer grado fáciles de curar, y que, de seguir las instrucciones, no deberían dejar marca.

¿Cómo son las quemaduras por el láser?

Las quemaduras en la piel provocadas por láser pueden variar según la máquina de depilación láser que se utilice. Además, dependen también de lo prolongado de las sesiones y la potencia a la que se ponga el láser.

No obstante, las quemaduras del láser no son muy graves. De hecho, se trata de quemaduras superficiales de primer grado que, tratándolas correctamente deberían curarse rápido y no dejar rastro.

En pieles morenas o bronceadas son las que tienen más posibilidades de sufrir una quemadura, puesto que absorben la mayor parte de la luz por su alta composición de melanina. Sin embargo, en pieles claras con el vello oscuro, las posibilidades de cualquier efecto secundario se reducen, incluyendo cualquier lesión térmica.

El color de estas quemaduras suele ser rojizo al principio, y luego se torna a un color café. Suelen tener siempre la forma del cabezal utilizado, que puede ser círculos, cuadrados, rectángulos.

Seguramente al principio, tengas un poco de ardor y quemazón en la zona, pero pasados unos días, al tratarse de quemaduras leves, no deberías sentir demasiado dolor.

¿Cómo tratar quemaduras por depilación láser?

Lo primero que debes hacer ante una quemadura con láser es comunicarte de inmediato con tu centro de estética. Tu kinesióloga evaluará la situación y te dará las recomendaciones necesarias para hacer frente a la lesión.

No obstante, tú misma puedes ver la gravedad de la quemadura por su color. Si es rojiza y no muy grande, será leve y pronto se transformará en marrón, como si te hubieras bronceado. A las que sí debes prestar atención son a esas quemaduras que llegan en forma de ampollas. En este caso, sí o sí deberías contactar con un profesional.

Si tu caso es el de las leves rojeces, puedes cuidarlas tú misma en casa siguiendo estas recomendaciones:

Evita a toda costa el contacto con fuentes de calor, incluido el sol.

Tampoco debes darte baños con agua caliente, el agua fría es lo mejor.

No lleves prendas que se ajusten justo dónde tienes tu quemadura.

justo dónde tienes tu quemadura. Toma algún antiinflamatorio durante los primeros días, si el dolor se hace insoportable.

Puedes aplicar hielo que es un calmante natural muy efectivo.

que es un calmante natural muy efectivo. Aplícate en la zona cremas que lleven aloe vera. El aloe vera es un potente regenerador celular y hará que no te quede cicatriz.

Otra cosa que te recomendamos echarte cuando la quemadura ya esté de color marrón es aceite de mosqueta. Es impresionante las cualidades de este aceite natural para evitar cicatrices en la piel.

¿Cómo evitar las quemaduras por láser?

Está claro que una vez que te quemen, no hay vuelta atrás. Pero, por eso mismo hay que aplicarse en la vida eso de «es mejor prevenir que curar». Es un riesgo que hay que correr cuando nos sometemos a una sesión de láser, pero, desde luego, puedes prevenirlo y te vamos a contar cómo.

Avisa a tu kinesióloga si estás tomando algún tipo de fármaco o crema dermatológica en la zona a tratar.

Evita broncear tu piel antes y después de cada sesión . De hecho, es recomendable no broncear tu piel mientras estemos en tratamiento.

. De hecho, es recomendable no broncear tu piel mientras estemos en tratamiento. Intenta rasurarte bien la zona a depilar antes de la sesión. Si queda algún pelo suelto podría quemarse y causarte una quemadura.

Si que es cierto, que a veces esto no es suficiente y la máquina de depilación láser provoca una quemadura. Pero, mantén la calma si esto pasa, puesto que no serás la primera persona, ni la última que tenga que enfrentarse a una quemadura por depilación láser.

¿Puedo hacerme el láser después de una quemadura?

Realmente, debe ser tu especialista quien determine si te puedes realizar otra sesión o no, habiendo sufrido quemaduras en la piel. No obstante, lo mejor es que tu piel descanse y se recupere por completo para no sufrir las consecuencias de una quemadura mayor.

Todo esto que te estamos contando tiene su lógica, ¿verdad? Es mejor que esperemos si de ello depende nuestra propia salud. Así que ten paciencia, si esperando te ahorras sufrir otra quemadura más grave, lo mejor será esperar.

Ahora que ya sabes cómo actuar si te han quemado haciéndote una sesión de depilación láser, tómatelo en serio y sigue los consejos que te hemos dado para que no se quede la dichosa marca en tu piel. Ahora bien, lo más importante es que entiendas que el mejor remedio para curar las quemaduras por láser es prevenir. Pon un margen de 10 a 15 días para tomar el sol, depílate bien, avisa a la clínica si estás tomando algún medicamento… Si pones remedio pronto, ¡mucho mejor!

