Jonathan Moly habló de la relación entre su madre y su esposa

Jonathan Moly habló de la tensa relación que tiene su madre Inés María Calero con su esposa Andrea Villarroel.

Hace una semana se había generado una polémica en redes sociales sobre la relación que lleva la ex reina de belleza Inés María Calero con su nuera Andrea Villaroel, acotando que está última dejó un comentario en una publicación como indirecta para su suegra.

Cabe destacar que, en un post de Instagram decía: “Cuando mi hijo traiga una novia a casa la trataré con el mismo cariño y respeto que me hubiera gustado recibir a mí de parte de mi suegra” a lo que Villarroel comentó “Espectacular”, dando detalles acerca del trato que tiene con Inés.

No obstante, muchos indicaron que en redes sociales no se les ve cercana e Inés tiene aspecto de ser una “Suegra ladilla. La pesadilla de todo matrimonio”. Ante esto en una entrevista de Sábado en la Noche, Jonathan Moly, confesó que la relación de su madre y Andrea era complicada.

En este sentido, explicó “Actualmente ellas se llevan bien pero al principio de mi relación fue complicado porqué yo tenía una novia en el momento en que empecé con Andrea y terminé con mi ex novia el día 4 de noviembre y me hice novio de Andrea el 7 de noviembre, en ese momento mi mamá le había agarrado cierto cariño a mi ex novia, luego ella entró en el Miss Venezuela y mi mamá se identificó y empezó a apoyarla” acotando que su relación pasada fue con la modelo y tenista profesional Michelle Bertolini.

Jonathan agregó que su mujer le afectaba no ser apoyada por su mamá pero “eventualmente como todo va mermando, va cambiando y mi mamá viene a la casa, pero hoy están bien no tengo que separarla cuando se vean para que no peguen” concluyendo en tono bromista.

Gossipvzla