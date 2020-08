Laidy Gómez rechaza afirmaciones de james Story

La gobernadora del estado Táchira, rechazó las declaraciones del representante de Estados Unidos, James Story, quien dijo que quienes siguen pensando en participar en las elecciones del 6 de diciembre “no deberían venderse barato”.

Dijo en el espacio en YouTube, Vladimir a la Carta que «yo no me estoy vendiendo ni barato ni caro, yo estoy defiendo un mecanismo de participación política constitucional porque no hay otro método en este momento que nos indique que se pueden solucionar los problemas de Venezuela».

Precisó que si la oposición no entra en el escenario realmente político, ninguna de las propuestas de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, van a ser posibles. «A mi más que el Consejo Nacional Electoral (CNE) me preocupa las divisiones de la oposición»

Gómez declaró que son más preocupantes las descalificaciones entre dirigentes opositores quienes orientan su conducta política por las redes sociales.

«Si estos problemas persisten en la oposición, podemos tener un CNE que lo traiga la NASA y lo haga imparcial y de igual manera no vamos a lograr el avance democrático porque la conflictividad interna no nos va a dejar avanzar», advirtió.

Hizo énfasis en que es necesario hacer política social y conectar con la crisis que atraviesa el venezolano. «Necesitamos menos Twitter y más política de carne y hueso», dijo.

Protocolos epidemiológicos en la frontera

Aseguró que ha denunciado ante organismos internacionales que los protocolos epidemiológicos en la frontera no son los adecuados y que eso ha generado cadenas de contagios al interior del país.

«Le realizan a una persona asintomática que viene de Colombia un examen y mientras espera el resultado es recluido en los refugios con altas probabilidades de ser contagiado si no lo estaba».

Finalmente resaltó que su gestión de gobierno se ha enfocado en las ayudas sociales.